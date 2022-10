6 réflexes pour éviter le « coup de froid »

Rhumes, rhinopharyngites et autres maladies se répandent avec l’arrivée de l’automne et la baisse du mercure. Si tomber malade peut arriver à tout le monde, quelques mesures de prévention peuvent réduire votre risque d’ « attraper froid ».

Couvrez-vous… la tête. Lorsque les températures chutent, c’est par les extrémités que la déperdition de chaleur est la plus importante. Les mains, les pieds et surtout la tête, d’où s’échappe 30% de la chaleur corporelle. D’où l’importance de porter bonnet, chapeau ou cagoule ainsi que gants et chaussures couvrantes et étanches. S’il fait vraiment très froid et/ou s’il y a des courants d’air, couvrez aussi les parties du corps les plus sensibles au froid : la gorge, souvent découverte, ainsi que les orifices (nez, bouche, oreilles).

Mangez bien, évitez l’alcool. Face à la prolifération des virus et autres bactéries, notre système immunitaire est mis à rude épreuve. Il faut donc faire en sorte de le préserver, voire de le renforcer. Pour cela, commencez par bien manger. Faites le plein de vitamines (A et C) et de minéraux (notamment calcium et magnésium) en consommant des fruits et des légumes en quantité, ainsi que du poisson. Dans le même temps, évitez de consommer trop de sucre qui augmente la production de globules blancs, rendant le système immunitaire moins opérationnel pour lutter contre une attaque virale. Enfin, n’oubliez pas de bien vous hydrater, et d’évitez l’alcool, faux amis en cas de froid. S’il donne une sensation de chaleur, il provoque en réalité une dilatation des vaisseaux sanguins, refroidissant l’organisme.

Dormez assez. Notre système immunitaire a aussi besoin de suffisamment de repos. Pour cela, dormez au moins 6 ou 7 heures par nuit, et surtout respectez un rythme et des horaires de coucher et de lever réguliers.

Bougez. L’activité physique est essentielle pour une bonne santé. Elle entretient aussi le bon fonctionnement de notre organisme, et donc de notre système immunitaire. Sans compter que bouger permet au corps de se réchauffer. Pratiquez au moins deux à trois séances de sport par semaine. Il est aussi recommandé de marcher 10 000 pas par jour. Pour y arriver, essayez d’aller à pied, si possible, au travail, ou de prendre les escaliers plutôt que l’ascenseur.

Baisser le chauffage. Il fait froid, alors j’augmente la température de mon domicile ? Ce serait commettre une erreur. Surchauffer sa maison signifie que vous serez confronté à davantage d’amplitude chaud/froid avec l’extérieur. Or notre organisme se fatigue à lutter contre ces « chaud-froid ». A l’inverse, il est important d’aérer chaque jour pour évacuer les microbes et de maintenir la température intérieure à 19°.

Lavez-vous les mains. Enfin, dernier conseil pour éviter d’être contaminé par les nombreux microbes de l’automne : l’hygiène des mains. C’est le principal moyen pour réduire la transmission du rhume, de la gastroentérite ou encore du Covid Il faut notamment le faire après avoir toussé, éternué ou vous être essuyé le nez, après avoir été en contact direct avec une personne qui souffre d’une infection respiratoire, ou encore quand on rentre chez soi après avoir pris les transports en commun ou fait les magasins.