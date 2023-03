7 habitudes pour réduire le risque de démence

Nos habitudes de vie jouent un rôle non négligeable dans le fait de développer ou non une démence, dont la maladie d’Alzheimer est la principale représentante. Une étude américaine rappelle les 7 comportements à adopter pour vieillir en bonne santé.

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), « entre 5 et 8% des personnes âgées de plus de 60 ans sont atteintes de démence à un moment donné. Le nombre total de personnes atteintes de démence devrait atteindre 82 millions en 2030 et 152 millions d’ici 2050. »

Prévenir la maladie apparaît plus que jamais comme une priorité de santé publique. Comme l’explique l’Académie américaine de neurologie, « puisque nous savons que la démence peut commencer dans le cerveau des décennies avant le diagnostic, il est important d’en apprendre davantage sur la façon dont nos habitudes de vie à l’âge moyen peuvent affecter ce risque. La bonne nouvelle est que faire des choix de vie sains peut entraîner une diminution du risque plus tard dans la vie. »

Bouger, bien manger, ne pas fumer…

Pour savoir comment certaines habitudes de vie interfèrent avec le risque de démence, des chercheurs du Brigham and Women’s Hospital de Boston ont suivi plus de 13 000 quinquagénaires pendant 20 ans. Durant ce suivi, 13% ont développé une démence. Ils ont ensuite mis en parallèle ces résultats avec le respect ou non de 7 choix de vie sains connus de l’autre côté de l’Atlantique sous l’appellation « Life’s Simple 7 ». A savoir :

être actif ;

manger équilibré ;

maintenir un poids santé ;

ne pas fumer ;

maintenir une tension artérielle saine ;

contrôler son cholestérol ;

conserver une faible glycémie.

La règle était simple : à chaque habitude respectée, le sujet recevait un point (7 choix de vie sains respectés équivalaient donc à 7 points). Les auteurs ont ainsi constaté que pour chaque augmentation d’un point, le risque de démence d’un participant diminuait de 6 %.

« Il peut être stimulant pour les gens de savoir qu’en prenant des mesures telles que l’exercice pendant une demi-heure par jour ou en gardant leur tension artérielle sous contrôle, ils peuvent réduire leur risque de démence », s’enthousiasment les scientifiques.