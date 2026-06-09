Accueil » Médecine » Gynécologie / Andrologie » 79 % des Françaises ont déjà souffert de douleurs intimes : n’attendez plus pour consulter
Selon un sondage* IFOP réalisé pour la marque Intimina, spécialisée dans le bien-être intime des femmes, 67 % des Françaises déclarent avoir déjà eu des rapports sexuels douloureux au cours de leur vie. Un chiffre qui a explosé ces dernières années alors qu’il atteignait 48 % en 1992. Quelles sont ces douleurs ? Le vaginisme : il s’agit d’un trouble qui affecte le vagin des femmes, se caractérisant par une contraction involontaire des muscles du plancher pelvien. Cela empêche toute pénétration vaginale et peut causer une anxiété sexuelle importante. Les dyspareunies : ce terme désigne les douleurs ressenties pendant et après les rapports sexuels. […]
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