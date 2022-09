À quoi sert une cure de vitamine C ?

Que l’on soit stressé, fatigué ou convalescent, une cure de vitamine C peut redonner un petit coup de fouet. On vous explique pourquoi et comment...

La vitamine C est une vitamine indispensable à de nombreuses réactions métaboliques de l’organisme : elle aide à produire le collagène, une protéine essentielle à de nombreux tissus (os, tendons, ligaments, peau, etc.), facilite la cicatrisation, permet au système immunitaire de faire face aux infections, protège les vaisseaux sanguins, et facilite l’absorption du fer alimentaire. Elle stimulerait aussi la libido.

La dose quotidienne nécessaire en vitamine C est d’environ 110 mg/jour, pour les hommes comme pour les femmes. Une alimentation équilibrée, avec au moins « cinq fruits et légumes par jour », ainsi qu’une hygiène de vie saine (consommation d’alcool modérée) préviennent a priori toute carence.

Quelles indications ?

Les besoins en vitamine C peuvent être accrus dans certaines situations pathologiques (fracture, infection, traitement anticancéreux) ou de vie (activité physique intense, stress, consommation excessive d’alcool, tabagisme). Une cure de vitamine C, sous forme de comprimés, peut alors être indiquée. On préconise de prendre de 500 à 1000 mg de vitamine C par jour pendant un mois, le matin de préférence. Effet coup de fouet garanti !

À savoir: Inutile de dépasser la dose d’1g/jour de vitamine C, au risque d’avoir quelques effets délétères : agitation, insomnie, diarrhée… Prudence en cas de calculs des voies urinaires (lithiases rénales), que la vitamine C peut favoriser. Ainsi qu’en cas de surcharge en fer : la vitamine C augmente l’absorption du fer, et peut entraîner des manifestations toxiques.