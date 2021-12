Activité physique : boire oui mais comment ?

Vous partez courir ou marcher ? N’oubliez pas votre gourde ! Quel que soit votre âge, la pratique d’une activité physique doit s’accompagner d’une bonne hydratation. Encore faut-il savoir ce que cela signifie… Eléments de réponse.

Dans son ouvrage intitulé ‘Activités physiques et santé’, le Dr Patrick Laure rappelle que le pratiquant sportif « perd de l’eau par voie respiratoire et par évaporation à la surface de la peau ». Cette déperdition dépend de trois facteurs principaux : « la nature, la durée et l’intensité de l’exercice. Et elle s’élève en ambiance chaude et sèche. Elle peut dépasser deux litres par heure ». Sans compter qu’au-delà de l’eau évacuée, nous perdons par la sueur, des minéraux tels que du sodium, du potassium et encore du calcium.

D’où l’importance de boire donc pour compenser les pertes mais aussi prévenir le risque d’hyperthermie et autres tendinites. Quand et comment ? Le Dr Laure cite notamment deux études dans lesquelles il est préconisé de boire environ 500ml, deux à trois heures avant l’activité physique – lorsque cela est possible – puis pendant l’exercice : « une moyenne de 150 à 350ml toutes les 15 à 20 minutes ». Enfin, une fois l’exercice terminé, particulièrement s’il a été intense, « une éventuelle perte de poids corporel devrait être compensée par l’ingestion d’un volume équivalent de liquide ».

Pas de boissons énergisantes !

Boire de l’eau donc mais aussi des boissons dites de l’effort ou énergétiques qui compensent les pertes occasionnées, en minéraux notamment. Les spécialistes parlent également de boissons isotoniques. Elles ne doivent pas être confondues avec celles dites ‘énergisantes’. Comme le souligne l’Anses, ces dernières « n’ont aucun intérêt nutritionnel en situation d’exercice ». Au contraire, « elles majorent les pertes en eau et en sels minéraux et augmentent le risque d’accident à la chaleur ». A la moindre question, demandez conseil à un commerçant spécialisé.