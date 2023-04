Allergies aux pollens : pourquoi mes yeux démangent-ils ?

Être allergique aux pollens signifie que le printemps venu, une série de symptômes désagréables se manifeste. Nez qui coule, gorge qui gratte et… yeux qui piquent. Comment expliquer que ceux-ci soient ainsi enflammés ?

Les grains de pollen microscopiques diffusés par les plantes mesurent entre 20 à 60 micromètres en moyenne. Transportés dans l’air à certaines périodes selon les essences, ils pénètrent les voies respiratoires et entrent en contact avec les yeux, ce qui provoque une inflammation plus ou moins grave chez les personnes allergiques. Les graminées, le cyprès, le genévrier, l’ambroisie, le bouleau ou encore le noisetier sont particulièrement allergisants.

L’inflammation ainsi provoquée au niveau des yeux se manifeste par des effets similaires à ceux d’une conjonctivite : des yeux larmoyants, qui démangent, deviennent rouges et laissent échapper un liquide parfois purulent. Et pour cause, c’est bien la conjonctive, cette membrane muqueuse transparente recouvrant la face interne des paupières et la surface externe de l’œil, qui réagit en produisant des anticorps.

Comment réagir en cas de conjonctivite allergique ?

Certaines mesures peuvent atténuer les effets de cette inflammation. « Gardez vos yeux propres et enlevez toute la croûte et les débris qui s’accumulent », recommande la Clinique ophtalmologique Diar Saada. « Pour certaines personnes, des compresses fraîches peuvent être utiles. Mouillez une débarbouillette propre avec de l’eau fraîche et appliquez-la sur le picotement des yeux pendant 15 à 20 minutes à la fois. »

Toutefois, « si vous utilisez des compresses froides, ne les appliquez pas juste après avoir appliqué des traitements topiques à vos yeux. Cela pourrait supprimer une partie du médicament, de sorte que vous n’obtenez pas la dose complète », peut-on lire encore sur le site internet de la clinique. Si ces mesures de base n’atténuent pas les démangeaisons, consultez un médecin pour un diagnostic correct et un traitement approprié.