Antiparasitaires pour chiens : c’est pas pour les chats !

Malgré les avertissements inclus dans la notice d’utilisation, les antiparasitaires contenant de la perméthrine continuent d’être utilisés chez le chat. Provoquant des effets indésirables graves, menant parfois jusqu’à la mort. L’Anses avertit à nouveau les propriétaires de chiens et de chats.

De janvier 2019 à décembre 2020, l’Anses a enregistré 179 déclarations d’effets indésirables chez des chats après administration de traitements à base de perméthrine. Parmi eux, 67 ont été jugées graves et cinq chats sont morts. Et pour cause, ces produits exposent les chats à « des troubles neurologiques (tremblements, convulsions, ataxie, agitation, coma) associés parfois à des troubles digestifs, pouvant être mortels, du fait de l’incapacité du chat à éliminer le composé de son organisme », note l’Anses.

Pourtant, les antiparasitaires en question portent bien la mention de la contre-indication absolue concernant les chats sur leurs emballages et notices d’utilisation. D’où la nécessité pour l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) de faire une piqûre de rappel sur le sujet.

Pour protéger vos animaux de compagnie des parasites – tiques, puces ou moustiques – qui peuvent être à l’origine de pathologies graves, le recours à des antiparasitaires externes est une solution efficace. Mais il convient de veiller au bon usage de ces médicaments vétérinaires, en réservant chaque produit à l’espèce concernée par l’AMM.

Que faire en cas d’exposition ?

En cas d’exposition accidentelle d’un chat à un médicament antiparasitaire pour chiens à base de perméthrine, « et même si des effets indésirables ne sont pas encore survenus, il est recommandé de le laver avec de l’eau tiède et du savon ou du liquide vaisselle et de demander rapidement conseil à un vétérinaire », indique l’Anses.

En outre, « pour éviter que les chats ne soient exposés accidentellement au produit dans les foyers où plusieurs espèces animales sont présentes, il convient de tenir les chiens traités à l’écart des chats jusqu’à ce que le site d’application du traitement antiparasitaire soit sec et de s’assurer que les chats ne puissent pas lécher les chiens à l’endroit où le produit été appliqué », conclut l’agence.