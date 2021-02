Après 40 ans, les règles changent !

A la quarantaine, les menstruations présentent souvent quelques modifications. Régularité, abondance, symptômes… faisons le point sur ce qui vous attend une fois passé le cap des quatre décennies !

A partir de la puberté, les femmes ont leurs règles tous les mois, sauf en cas d’aménorrhée normale (grossesse, allaitement, certaines contraceptions) ou de pathologies (stress chronique, dysfonction de la thyroïde, anorexie). Tous les 28 jours en moyenne, la muqueuse utérine très vascularisée se désagrège et s’écoule donc sous forme de sang, si aucune fécondation ne survient. Selon chacune et en fonction des différentes phases de la vie, les règles peuvent être plus ou moins régulières, plus ou moins abondantes. Et leur survenue génère une douleur plus ou moins intense selon les femmes.

Flux, douleurs et régularité

A la quarantaine, la fertilité diminue drastiquement : les probabilités de conception sont de l’ordre de 6% par cycle, contre 25% chez les femmes de 18 à 25 ans*. L’organisme se prépare petit à petit à entrer en ménopause : c’est la périménopause. La réserve ovarienne commence à s’épuiser sérieusement et les ovulations deviennent de plus en plus rares. Cette période peut durer jusqu’à 5 ans. Dans la majorité des cas, elle est caractérisée par un allongement des cycles menstruels et une diminution du flux sanguin. Parfois il existe une alternance avec, à l’inverse des cycles courts et des règles abondantes.

A une intensité variable selon les femmes, les symptômes équivalents à ceux de la ménopause peuvent se déclarer : bouffés de chaleur, douleurs abdominales, sueurs nocturnes, tensions mammaires. Autant de gênes liées aux modifications des sécrétions hormonales (progestérone et œstrogène).

A noter : Si les menstruations ne surviennent pas pendant une année entière avant l’âge de 40 ans, on parle de ménopause précoce.

*Si aucune dysfonction ovarienne ou aucun déséquilibre hormonal n’est rapporté