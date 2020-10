Après 70 ans, l’activité physique douce suffit à la bonne santé

La pratique d’une activité physique bénéficie à votre équilibre physique et moral. Pour autant, chez les personnes âgées, cette pratique n’a pas besoin d’être intense pour obtenir de bons résultats.

Cela ne fait aucun doute : l’activité physique modérée à intense joue un rôle essentiel pour votre santé physiologique et psychologique. Elle diminue le risque de mortalité précoce chez les sujets jeunes. Mais chez les plus âgés, ce n’est pas l’intensité qui compte.

Pour le prouver, des scientifiques* ont évalué l’impact de 5 années d’activité physique auprès de volontaires âgés de 70 à 77 ans. Au total, 1 597 participants ont été recrutés. Parmi eux, 790 femmes et 777 hommes, tous originaires de Norvège.

Au début de l’étude, « 85,7% des participants ont déclaré être en bon état de santé et 80% ont rapporté un niveau moyen ou élevé d’activité physique ». Pendant le suivi, 400 volontaires étaient soumis à des entraînements intensifs, 387 à des entraînements d’intensité modérée et 780 n’étaient pas contraints en termes d’intensité mais respectaient simplement les recommandations en termes d’activité physique**.

Marche, tâches ménagères…

Résultat, « les scientifiques n’ont mis en avant aucune différence entre les 3 groupes, en termes de mortalité, de surexposition aux cancers ou aux maladies cardiovasculaires ».

Nul besoin de se fatiguer donc ! D’autant que selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), « pour les personnes âgées de 65 ans ou plus, l’activité physique englobe notamment les loisirs, les déplacements (par exemple la marche ou le vélo), les activités professionnelles, les tâches ménagères, les sports ou l’exercice planifié, dans le contexte quotidien, familial ou communautaire ».

* Ulrik Wisløf, Department of Circulation and Medical Imaging, Faculty of Medicine and Health Sciences, NTNU-Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway

** Recommandations de l’OMS : 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée ou au moins 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue par semaine, ou une combinaison équivalente d’activité d’intensité modérée et soutenue. L’activité d’endurance devrait être pratiquée par périodes d’au moins 10 minutes.