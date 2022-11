Après un accouchement, place à la rééducation abdominale

Pour retrouver le bon maintien de votre ceinture abdominale, plusieurs séances de kinésithérapie sont indiquées après un accouchement. Dans quel délai ? Et en quoi consiste cette prise en charge remboursée à 100% par la Sécurité sociale ?

Après un accouchement, le kinésithérapeute spécialisé en rééducation abdominale va dans la plupart des cas, vous proposer la technique de gymnastique hypopressive. Basée sur des exercices associant postures* et respiration (apnée expiratoire), cette méthode douce consiste à faire « chuter la pression intra-thoracique et intra-abdominale, ce qui entraîne notamment la contraction réflexe des muscles abdominaux transverses et des muscles du périnée », précisent les spécialistes du site kinemedical.fr.

Le muscle transverse de l’abdomen travaille en effet en synergie avec les muscles du plancher pelvien. Raison pour laquelle la rééducation abdominale et la rééducation pelvienne doivent être – dans l’idéal – effectuées en même temps.

Reprendre le sport et le travail

Les objectifs de cette méthode ?

• « Préserver le périnée contre les pressions des abdominaux après l’accouchement » ;

• « Tonifier la paroi abdominale et le plancher pelvien, calmer les douleurs lombaires et de remettre les organes génitaux à leur place » ;

• « Prévenir la descente d’organes et l’incontinence urinaire ».

A terme et grâce à cette technique hypopressive, il est possible de reprendre une activité physique et/ou professionnelle tout en restant protégée contre le relâchement du plancher pelvien et contre les fuites urinaires.

10 séances de 30 minutes

Les séances de gymnastique hypopressives sont à effectuer chez un kinésithérapeute après l’entretien post-natal des 6 à 8 semaines suivant l’accouchement. Pas avant car il faut laisser à votre corps le temps de se remettre de la grossesse et de l’épreuve physique qu’est la naissance. Ensuite, il n’est jamais trop tard pour s’y mettre mais le travail sera d’autant plus rapide et efficace s’il est entrepris 2 à 3 mois après l’accouchement. Chaque séance dure environ 30 minutes et on estime que 10 consultations sont nécessaires pour une récupération pérenne. Pour une efficacité optimale, les exercices peuvent être répétés à la maison.

A éviter chez certaines femmes

Les contre-indications à la gymnastique hypopressive relèvent de l’hypertension artérielle, de troubles articulaires ou d’une grossesse en cours pour éviter le risque de contractions utérines.

*couchée sur le dos ou debout, vous serez amenée à prendre une inspiration en gonflant le ventre et expirer en creusant votre ventre au point de rapprocher votre nombril le plus près possible de votre colonne vertébrale