ASMD : face à cette maladie rare, donner plus de chances aux patients

Maladie génétique rare et évolutive, le déficit en sphingomyélinase acide (ASMD) est également connu sous le nom de maladie de Niemann-Pick de type A, B et AB. Chaque patient est unique, les symptômes peuvent se révéler aussi bien dès l’enfance qu’à l’âge adulte. En raison de sa rareté, son diagnostic est souvent trop tardif alors que l’enjeu vital est important. Les explications du Dr Nathalie Guffon responsable du centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme du CHU de Lyon.

Tristan vit avec cette maladie de surcharge lysosomale. Lorsqu’il avait un an et demi, son pédiatre s’est aperçu que sa « courbe de croissance était cassée ». « J’avais une baisse de saturation en oxygène. Je ne pouvais pas faire d’efforts », explique-t-il. « Je devais me rendre à l’école avec une bonbonne d’oxygène. J’avais également une sonde pour me nourrir… ». Avec le temps et la persévérance de sa maman, Tristan a pu recevoir une prise en charge adaptée et rattraper le temps perdu. Agé d’une vingtaine d’années aujourd’hui, il n’a plus de retard de croissance, ni besoin d’aide pour respirer ou se nourrir. Il pratique désormais une activité physique, peut travailler tout en faisant des études supérieures et sortir avec ses amis.

Des douleurs abdominales, des saignements, une atteinte pulmonaire. Cette maladie affecte le quotidien des patients marqués par la fatigue, des difficultés respiratoires et d’alimentation. Chez les enfants, elle engendre des problèmes de croissance. Malgré ces signes, elle demeure sous diagnostiquée. Cette maladie génétique touche moins de 1 personne sur 200 000.

ASMD, de quoi parle-t-on ?

« L’ASMD est une maladie de surcharge lysosomale », décrit le Dr Nathalie Guffon. « Les lysosomes sont présents dans toutes les cellules du corps. Ils sont chargés de transformer ou d’éliminer des substances que le corps fabrique et doit transformer. Mais lorsque certaines enzymes font défaut, ces substances vont s’accumuler progressivement dans l’ensemble des cellules de l’organisme. Dans le cas de l’ASMD, c’est donc la sphingomyélinase qui est déficitaire ».

Une maladie génétique ultra rare

La maladie de Niemann-Pick est dite « à transmission autosomique récessive », continue le Dr Guffon. Cela signifie que « les deux parents sont porteurs sains d’un accident génétique sur le même gène. Ils donneront naissance à un enfant malade s’ils transmettent tous les deux leur accident génétique. » Lorsque les deux parents sont porteurs sains du gène affecté, l’enfant a 1 risque sur 4 d’être atteint d’ASMD..

Les différentes formes de la maladie

« Il existe 3 formes de l’ASMD », explique Nathalie Guffon :

Le type A : « débute dès la toute petite enfance. C’est la forme la plus sévère avec une aggravation souvent très rapide et un décès précoce » ;

: « débute dès la toute petite enfance. C’est la forme la plus sévère avec une aggravation souvent très rapide et un décès précoce » ; Le type B : « peut débuter à tout âge. Il est marqué par une hypertrophie du foie et de la rate source de douleurs abdominales. S’y associent des saignements, des atteintes osseuses, des taux anormaux de cholestérol et triglycérides (dyslipidémie), une atteinte pulmonaire qui peut aboutir à une insuffisance respiratoire, des complications hépatiques » ;

: « peut débuter à tout âge. Il est marqué par une hypertrophie du foie et de la rate source de douleurs abdominales. S’y associent des saignements, des atteintes osseuses, des taux anormaux de cholestérol et triglycérides (dyslipidémie), une atteinte pulmonaire qui peut aboutir à une insuffisance respiratoire, des complications hépatiques » ; Le type AB: « débute le plus souvent pendant l’enfance et comporte les mêmes complications viscérales que le type B mais s’y ajoutent des atteintes neurologiques cérébrales ou du système nerveux périphérique. Cette forme s’aggrave moins rapidement que le type A. »

« Le diagnostic dans le type B peut se faire au détour d’un autre examen », note le Dr Guffon. Il est possible en effet de présenter un déficit en sphingomyélinase acide sans le savoir. Et les symptômes peuvent être confondus avec d’autres maladies. « Ce qui provoque une errance diagnostique. Dès lors qu’il y a un gros foie, une grosse rate, bref un gros ventre, il convient de demander conseil à son médecin traitant. Un bilan enzymatique puis une étude génétique viendront poser le diagnostic. »

La recherche avance

S’il n’existe pas de solutions spécifiques « la recherche avance, certaines thérapies disponibles en essai clinique ou sous certaines conditions d’utilisation permettent de remplacer l’enzyme manquante et donc de diminuer la surcharge », continue le Dr Guffon. « A l’heure actuelle, la prise en charge est en premier lieu symptomatique (hygiéno-diététique…), un bilan complet régulier est indispensable pour adapter la prise en charge avant l’installation de lésions irréversibles. Le défi est de mettre en place une prise en charge adaptée suffisamment tôt ».

Le patient pourra dès lors être orienté vers « un centre de référence ou un centre de compétences des maladies rares qui pourra réaliser un suivi médico-social et thérapeutique », conclut Nathalie Guffon. Par ailleurs, en France, l’association VML – Vaincre les maladies lysosomales permet l’échange de conseils et le partage d’expériences pour faciliter la vie des patients. Pour en savoir plus rendez-vous sur le site www.vml-asso.org.

7000 maladies rares sont identifiées à ce jour. En France, le délai moyen de diagnostic est de 2 à 3 ans et 25% des malades restent en errance diagnostique entre 5 et 15 ans. Sanofi est un précurseur historique en maladies rares. Au-delà des traitements, Sanofi s’est uni à la startup française M.I.S. pour développer une Intelligence Artificielle afin d’accélérer le diagnostic des patients et leur donner plus de chance. Découvrez AccelRare : https://www.youtube.com/watch?v=nTyVqT52gfw

Retrouvez le témoignage de Tristan sur l’ASMD : https://www.youtube.com/watch?v=1NfMb-89fWA&ab_channel=SanofienFrance