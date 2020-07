Asthme : les ados couche-tard plus à risque

Se coucher tard pourrait avoir un impact sur le risque d’asthme chez les adolescents. Selon des chercheurs canadiens, la mélatonine pourrait avoir un rôle dans ce constat.

Le fait de se coucher tard et faire la grasse matinée aurait-il des conséquences sur la santé des adolescents ? Une équipe canadienne a voulu étudier le lien entre ce comportement vis-à-vis du sommeil et le risque d’asthme. La raison ? « On savait déjà que la mélatonine et le sommeil ont une influence sur l’asthme », notent les chercheurs. « Nous avons donc souhaité évaluer si se coucher tôt ou tard pouvait avoir un lien avec ce risque. »

Trois fois plus d’asthme chez les couche-tard

Au total, les scientifiques ont recruté 1 684 adolescents vivant au Bengale à l’ouest de l’Inde. Ils étaient âgés de 13 ou 14 ans. Chacun a donné des informations concernant sa santé : si sa respiration était sifflante, s’il souffrait d’asthme, s’il présentait des symptômes de rhinite allergique… Ils ont en outre répondu à une série de questions concernant leurs préférences pour l’heure du coucher et s’ils ressentaient de la fatigue.

Résultats, « le risque de souffrir d’asthme s’est révélé trois fois plus élevé chez ceux qui se couchaient tard comparé à ceux qui préféraient aller au lit plus tôt », indiquent les auteurs. Ils ont aussi constaté deux fois plus de risque de rhinite allergique chez ces mêmes ados.

Comment expliquer ce phénomène ? « Nous ne pouvons pas dire avec certitude que se coucher tard provoque l’asthme, mais nous savons que la mélatonine est souvent désynchronisée chez les couche-tard. Ce qui pourrait par conséquent influer sur une réponse allergique », estiment les chercheurs.