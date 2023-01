Asthme sévère de l’enfant : garder le contrôle !

Près de 15 % des enfants d’âge scolaire ont de l’asthme. Et parmi eux environ 5 % présentent une forme sévère non contrôlée. Dans sa forme sévère, cette maladie impacte considérablement la qualité de vie des jeunes patients et de leur cercle familial. Il existe pourtant des solutions pour les aider à mieux vivre avec leur asthme. Les explications du Dr Pierrick Cros, pneumo-pédiatre et allergologue au CHU de Brest.

C’est quoi un asthme sévère ?

En France, sur environ 450 000 enfants asthmatiques de 6 à 11 ans, 9 450 enfants souffriraient d’asthme sévère en 2022 « L’asthme est vraiment une maladie très fréquente », explique le Dr Pierrick Cros. « Dans sa forme sévère, l’asthme va nécessiter une pression thérapeutique maximale pour contrôler la maladie. Mais malgré un traitement bien conduit, certains patients vont continuer à présenter des symptômes. On parle également d’asthme dit exacerbateur. Autrement dit les patients sont victimes de nombreuses crises qui peuvent être à l’origine d’hospitalisations. »

Le non-contrôle, qu’est-ce que c’est ?

Pour de nombreuses maladies, les professionnels de santé utilisent le terme contrôle de la maladie. Pour l’asthme, cette notion est très clairement définie. « Nous interrogeons les patients et les parents sur quatre critères : est-ce que votre enfant tousse la nuit ? A-t-il besoin de recourir à un broncho-dilatateur à courte durée d’action ? A-t-il fait une crise ? Et enfin est-il gêné au sport ? Si on répond oui à une de ces questions au cours des 4 dernières semaines, cela signifie que l’asthme de l’enfant est non-contrôlé. »

Quelles sont les conséquences d’un asthme sévère non contrôlé ?

Selon le Dr Pierrick Cros, « l’asthme sévère doit être considéré comme une maladie grave, dans la mesure où elle provoque de nombreuses hospitalisations liées à des crises chez les 6-11 ans. Dans les cas les plus extrêmes, qui ne sont pas si rares, certains patients doivent être pris en charge en soins intensifs, notamment à cause d’un asthme aigu grave. »

L’asthme sévère impacte également la qualité de vie. Aussi bien des patients que des proches. « C’est un réel fardeau, avec beaucoup d’absentéisme scolaire ce qui oblige les parents à rester à la maison. Toute la vie va être conditionnée à la vie respiratoire de l’enfant, avec des traitements parfois lourds. La toux de l’enfant va générer de la fatigue, de l’inquiétude, du stress et de l’angoisse. Nous constatons ainsi de plus en plus de dépressions chez les enfants asthmatiques sévères et leurs parents. Sans oublier les troubles du sommeil et des résultats scolaires qui s’affichent souvent à la baisse. »

Un asthme majoritairement dû à l’inflammation de type 2

Jusqu’à 85 % des enfants (âgés de 6 à 17 ans) asthmatiques présentent une inflammation de type 2 sous-jacente. « Cette inflammation est en réalité au cœur de l’asthme, notamment sa forme sévère », explique le Dr Pierrick Cros. Il s’agit d’un système de défense de l’organisme qui chez certaines personnes va se dérégler en présence d’allergènes et provoquer une cascade de réactions inflammatoires. « D’ailleurs chez les enfants souffrant d’asthme sévère en lien avec cette inflammation, nous retrouvons souvent d’autres maladies allergiques comme la rhinite, la conjonctivite, ou encore la dermatite atopique (ou eczéma atopique). »

Quels sont les objectifs du contrôle de l’asthme ?

Un asthme bien contrôlé doit répondre à différents critères :

– Réduire les crises d’asthme graves et potentiellement mortelles ;

– Réduire les symptômes diurnes & nocturnes ;

– Limiter le recours aux traitements de secours ;

– Réduire la dépendance aux corticostéroïdes oraux

– Améliorer la capacité respiratoire ;

– Retrouver des activités physiques

– Améliorer les symptômes de l’asthme et la qualité de vie

Une campagne d’information sur l’asthme pédiatrique

Afin de davantage sensibiliser le grand public et d’accompagner les parents, une campagne de Sanofi « Reconsidérez l’asthme de votre enfant » pose la question : l’asthme de votre enfant l’empêche-t-il de vivre pleinement son enfance ? Elle invite ainsi les parents d’enfants asthmatiques à engager la discussion avec leur médecin pour trouver la solution la plus adaptée sur le long terme. Une brochure pédiatrique pour préparer la visite est disponible sur www.asthme-severe.fr.

