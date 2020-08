Au soleil, hydratez votre peau

Source de vitamine D, le soleil présente aussi des dangers (cancer, vieillissement cutané…). Pour vous protéger, outre les indispensables chapeaux, vêtements couvrants et crème solaire, pensez à toujours bien hydrater votre peau.

L’action du soleil sur la peau se fait en profondeur. Les rayons UV du soleil agressent les cellules de la peau et en viennent même à détruire l’ADN. En temps normal, des enzymes interviennent pour réparer ces altérations. « Mais en cas d’exposition prolongée au soleil, ce mécanisme peut être vite débordé », peut-on lire sur le site de la Société française de dermatologie (SFD).

Conséquences, les cellules assurant le renouvellement cutané sont altérées, la production de collagène et d’élastine diminue. Ce phénomène appelé élastose solaire rend la peau plus sèche et moins élastique. Des petites tâches brunes et des rides de soleil peuvent apparaître. « Ces changements ne sont pas qu’esthétiques. Le vieillissement cutané favorise les allergies (…), la sensibilité à certains médicaments et ralentit les processus de cicatrisation. »

La protection avant tout

Rappel de la plus haute importance ! Avant de vous préoccuper de l’hydratation de votre peau, ne lésinez pas sur la crème solaire. « Jusqu’à ce que l’intensité des rayons UV diminue à l’automne, la protection solaire est vivement conseillée », rappelle en effet la SFD. « En cas d’exposition continue, l’application doit être renouvelée toutes les deux heures » pour limiter le risque de cancer cutané.

Exit les coups de soleil… et la peau sèche

Une fois ce conseil adopté, place à la lutte contre l’assèchement cutané. Pour prévenir ce dommage collatéral lié à l’exposition au soleil, hydratez votre peau tout l’été :

Avant l’exposition : Choisissez une crème, un gel ou une mousse ultra-nourrissante. Pensez aussi au gommage pour éliminer les cellules mortes et favoriser une bonne oxygénation des tissus épidermiques. Limitez ce geste à 2 applications par semaine afin de conserver les propriétés protectrices de votre peau, fragilisée par des exfoliations en excès ;

Après le soleil : Dans les heures suivant l’exposition, appliquez sur tout votre corps et sur votre visage, un après-soleil. Riches en acide hyaluronique et en glycérine, les crèmes ou les émulsions comblent les pertes d’eau provoquées par le soleil. Privilégiez les produits à base d’huiles végétales (coco, avocat, karité…) pour renforcer le film hydrolipidique de la peau. Petit plus, ces produits procurent une sensation de fraîcheur. Efficace pour limiter la sudation et garder la peau aussi fraîche que douce !

En complément de ces applications, buvez 1,5 l à 2 l d’eau par jour pour nourrir votre épiderme.