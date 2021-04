Autisme féminin et masculin : une origine différente ?

Y a-t-il une différence entre le fonctionnement cérébral des filles et des garçons porteurs d'autisme ? Une équipe pluridisciplinaire américaine répond par l'affirmative en s'appuyant sur l’imagerie cérébrale et des données génétiques. Et plaide pour que cette différence soit mieux prise en compte.

Difficultés dans la communication et les interactions sociales, comportements répétitifs et intérêts restreints. C’est ainsi, schématiquement, que l’on résume les manifestations caractéristiques de l’autisme. Ou plutôt, des troubles du spectre autistique (TSA) : en effet, d’une personne à l’autre, la combinaison et le degré des particularités est unique.

Autre caractéristique des TSA : les garçons sont diagnostiqués dans une proportion quatre fois supérieure aux filles. Conséquence directe : les effets des TSA sont beaucoup moins étudiés et donc connus chez les filles que chez les garçons. Une équipe pluridisciplinaire américaine a choisi de s’y intéresser en associant imagerie cérébrale de pointe et recherche génétique.

Mécanismes cérébraux différents

Les chercheurs ont utilisé l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) afin de mesurer l’activité cérébrale d’une cinquantaine de jeunes filles avec autisme âgées de 8 à 17 ans, en situation d’interaction sociale (c’est l’une des situations qui peuvent s’avérer problématiques en cas de TSA). Ils ont ensuite comparé les résultats avec ceux du groupe contrôle, composé de jeunes filles du même âge et sans TSA. Les mêmes comparaisons ont été effectuées entre un groupe test de jeunes garçons avec autisme et un groupe contrôle de jeunes garçons sans TSA.

Les chercheurs ont constaté qu’en situation d’interaction sociale, les filles autistes n’utilisaient pas les mêmes parties du cerveau que les filles sans TSA. Et surtout que les différences observées entre filles avec et sans autisme n’étaient pas les mêmes que celles relevées entre garçons avec et sans autisme. Les mécanismes cérébraux en jeu dans l’autisme différeraient donc selon le sexe.

Striatum

Sur le plan génétique*, les différences établies par l’équipe américaine entre filles avec TSA et garçons avec TSA sont elles aussi significatives. Les filles semblaient présenter davantage de variants rares de gènes impliqués dans le développement précoce de la région cérébrale appelée striatum. Pour les chercheurs, ces effets sur le striatum pourraient contribuer au risque de TSA chez les filles.

Pour le chercheur principal Kevin Pelphrey, « la convergence de l’imagerie cérébrale et des données génétiques nous apporte un nouvel éclairage important sur les causes de l’autisme chez les filles », avec l’impact sur le striatum au premier plan. Par conséquent, « nos résultats montrent qu’il est risqué de tirer des conclusions concernant les TSA féminins à partir de travaux portant sur des échantillons à prédominance de TSA masculins, et plaident en faveur d’une attention continue aux caractéristiques uniques des TSA féminins ».

*Si les causes exactes de l’autisme ne sont pas formellement établies, certaines études ont montré un lien entre autisme et génétique