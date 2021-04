Autisme : l’autonomie entravée par le manque de suivi spécialisé ?

Troubles du langage, difficultés d’interaction sociale, comportements stéréotypés : l’autisme peut s’exprimer de différentes façons. Faisons le point sur les carences en soins spécialisés et l’impact sur l’autonomie des patients, à l’occasion de la Journée mondiale dédiée à ce trouble neurodéveloppemental.

Il n’existe pas une mais plusieurs formes d’autismes. On parle donc plus précisément de troubles du spectre autistique (TSA) pour évoquer les différents symptômes que sont « les troubles des interactions sociales, la communication verbale et non verbale, les comportements répétitifs et stéréotypés », décrit l’association Autisme France. Mais aussi l’incapacité à montrer du doigt, à accrocher le regard, l’intolérance aux changements et les difficultés à jouer avec les autres.

Affectant trois fois plus de garçons que de filles, l’autisme concerne au total 1 à 2% de la population française, soit 700 000 patients. Des estimations : à ce jour, les diagnostics restent en deçà de la réalité. Et l’accès à une prise en charge adaptée est insuffisante. « Deux tiers des enfants et près de 80% des adultes sont accueillis dans des établissements généralistes qui n’ont pas reçu un agrément spécifique autisme », continue Autisme France.

Ces données ne favorisent pas « le soutien à l’autonomie des patients ». Et ce dès la petite enfance (crèche, école) à l’adolescence (collège, lycée) jusqu’à la vie adulte (études, intégration professionnelle). Peu diagnostiqués, mal suivis, les patients se trouvent entravés dans l’accompagnement « de leurs activités quotidiennes, dans la gestion du stress, dans leurs interactions avec les autres, dans l’évolution de leurs capacités et dans le traitement de leur hyper ou hypo sensorialité ».

A noter : si l’un de vos proches est concerné, vous pouvez joindre Autisme info service (numéro gratuit : 0 800 71 40 40, du lundi au vendredi, de 9h à 13h, tous les mardis, de 18h à 20h). Des informations sont aussi disponibles sur le site www.autismeinfoservice.fr . Et sur cette page, un annuaire vous donne accès aux différentes ressources (aide à la personne, établissements médico-sociaux, centres de diagnostic, intégration professionnelle…).