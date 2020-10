Avant 3 ans, zéro écran ?

Les écrans sont désormais omniprésents. Télévision, tablette, jeux vidéo, smartphones… Ils nous suivent partout où nous allons. S’il est donc difficile, et peut-être pas souhaitable, de maintenir les enfants isolés de ces dispositifs, il est néanmoins recommandé de maîtriser leurs usages. Voici le premier épisode d’une série d’articles pour se repérer en fonction de l’âge de l’enfant.

Avant 3 ans, de nombreuses sociétés savantes de la petite enfance comme l’Académie Américaine de Pédiatrie, la Société française de Pédiatrie (SPF) et Association française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA) déconseillent l’exposition aux écrans. Et ce pour plusieurs raisons.

D’abord, de la naissance à cet âge, « les échanges avec l’entourage et l’utilisation des 5 sens vont être essentiels pour le bon développement de votre enfant », rappelle l’Association française de Pédiatrie ambulatoire (AFPA). « C’est grâce aux interactions quotidiennes avec son environnement qu’il mettra en place des repères spatiaux et c’est en touchant, en manipulant les objets avec lesquels il joue qu’il va se familiariser avec un espace en 3 dimensions, lui permettant d’appréhender le monde qui l’entoure. »

Or le risque est que les écrans remplacent ces activités et freinent le développement de votre enfant. « Un usage non interactif des écrans – mettre le bébé devant un dessin animé par exemple – n’aide pas dans l’acquisition du langage, et serait même la cause de retards de langage, selon une étude menée par l’université de Toronto en 2017 », rappelle l’AFPA. Une surexposition à cet âge peut aussi avoir pour conséquence un retard dans l’acquisition des repères temporels. Lequel se fait normalement via la lecture d’histoires et la consultation de livres d’images dont il tournera les pages. Enfin, il risque de confondre réalité et monde virtuel.

Cela dit, un usage très ponctuel, sur de courtes périodes peut être envisagé. Mais uniquement si vous accompagnez votre enfant en lui expliquant ce qui se passe sur l’écran, avec un jeu interactif sur tablette par exemple.

A noter : ne laissez pas la télévision allumée, même en bruit de fond, dans la pièce où se trouve votre bébé. Même s’il ne regarde pas directement l’écran, son attention est malgré tout perturbée.