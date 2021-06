Grillades de poisson, savoureuses et « santé »

Au barbecue, à la plancha ou sur pierrade, pensez à remplacer l’éternel côte de bœuf par du poisson et des crustacés. Ces produits de la mer feront d’excellentes grillades, savoureuses et riches en oméga3 et en iode.

Si vous optez pour le classique barbecue pensez avant tout à privilégier l’usage du charbon de bois épuré à celui du charbon de bois ordinaire. Abstenez-vous en outre d’utiliser du bois qui a pu subir des traitements, comme les cagettes. De plus la cuisson d’aliments à des températures élevées, en particulier en contact direct avec la flamme, conduit à la formation en surface de composés chimiques aux propriétés cancérigènes. C’est le cas des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et notamment du benzo(a)pyrène.

Néanmoins pour griller du poisson, vous aurez l’embarras du choix. Sardines et maquereaux, truites et rougets, dorades ou thon, ils sont parfaitement adaptés à ce mode de cuisson. Les poissons entiers doivent être grillés avec leur peau. On conservera en général les écailles, ce qui participera au maintien et à la protection de la chair pendant la cuisson. Pour les poissons plats, comme la sole ou le turbot, vous placerez leur côté blanc en premier sur la grille. Et si vous préférez les brochettes, vous en trouverez chez votre poissonnier des toutes faites qui remplaceront avantageusement les traditionnelles brochettes de viandes rouges ou de volailles.

Délicieuses marinades

La marinade n’est pas indispensable, mais elle donnera encore plus de saveur à vos poissons. Elle est surtout conseillée pour ceux dont la chair est ferme, comme le thon ou l’espadon. Ils ne sècheront pas pendant la cuisson. Si votre poisson est en tranches ou en filets, vous le laisserez baigner dans la marinade. S’il est entier, vous le badigeonnerez juste avant de le placer sur la grille.

Préparez votre marinade avec une huile d’olive, un citron et de la fleur de sel. Complétez avec des herbes aromatiques de votre choix, comme la coriandre, l’aneth, l’origan ou le thym. Ajoutez-y aussi des épices. Placez ensuite votre marinade dans un grand plat et laissez-y votre poisson pendant 1 à 2 heures maximum au réfrigérateur.

Autres méthodes

Si vous n’avez pas de barbecue, vous pouvez aussi choisir de griller vos poissons sur une plancha ou une pierrade. Avantage, la formation de composés chimiques cancérigènes sera moindre et vous préserverez mieux les qualités nutritionnelles des aliments. Et ce, grâce à une cuisson courte et une température moins élevée que le barbecue.

Autre atout, les planchas, en fonte d’aluminium, bénéficient d’un traitement antiadhésif qui facilite le nettoyage. Quant à la pierre à griller ou pierrade, elle bénéficie d’une forte inertie thermique et chauffe donc progressivement. Pas besoin de thermostat. A vos grillades !