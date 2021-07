Bienfaits et plaisirs du sport en groupe

Vous pouvez bien entendu pratiquer une activité physique seul. Mais sachez que le sport à plusieurs procure des bienfaits supplémentaires à ceux de la pratique solo. Alors avant de vous lancer dans un sport collectif, commencez déjà cet été par organiser des séances conviviales avec vos amis.

Il renforce la structure osseuse, protège le système cardiovasculaire, favorise un sommeil de qualité et fait office d’antistress… le sport procure de très nombreux bienfaits pour notre santé. Quelle que soit la discipline choisie. Et lorsque celle-ci est pratiquée en groupe, elle amplifie ces bénéfices.

Une étude menée en 2017 par des chercheurs de la University of New England College of Osteopathic Medicine a ainsi montré que les personnes qui faisaient du sport en groupe enregistraient une baisse plus importante du stress perçu, ainsi que de plus importantes améliorations mentales, physiques et émotionnelles que ceux pratiquant solo. « Les bienfaits communs de faire quelque chose de difficile entre amis ou entre collègues, tout en encourageant l’autre, offrent une rétribution au-delà du sport », soulignait alors Dayna Yorks, principale autrice de ce travail.

Motivation

Autre argument en faveur d’une pratique à plusieurs : le maintien de la motivation. En effet, il est parfois difficile de maintenir le rythme, que ce soit le fait même de pratiquer ou le niveau d’effort à fournir au cours de la séance. Être accompagné offre un soutien moral pour pratiquer plus régulièrement une activité physique.

Alors profitez de l’été pour proposer à vos amis des séances de course à pied, des balades à vélo ou encore des sorties en paddle. Le bonheur d’être dehors en bonne compagnie viendra naturellement s’ajouter aux bénéfices santé de l’activité physique. Vous pourrez toujours penser à vous lancer dans un sport collectif à la rentrée si le cœur vous en dit.