Bois ou plastique : quelle planche à découper choisir ?

Parfaites pour préparer les aliments, les planches à découper peuvent rapidement devenir des nids à microbes et être à l’origine d’intoxications alimentaires. Pour éviter la prolifération de bactéries, quelle matière privilégier ?

Lorsque certaines bactéries comme E-coli se déplacent sur différentes surfaces et ustensiles, contaminant éventuellement les aliments, on parle de « contamination croisée ». Il existe de nombreuses façons de prévenir cette contamination. L’une d’entre elles étant le choix et l’entretien des surfaces sur lesquelles vous préparez les aliments.

La bonne planche à découper

Dans l’idéal, il faudrait une planche à découper par famille d’aliments : une planche pour couper la viande, une pour les légumes et les fruits… Ainsi éviterez-vous cette contamination croisée en passant d’une nourriture crue contaminée à une autre qui, jusque là était saine.

Ensuite, quel matériau privilégier. Bien sûr, une planche en bois, bien robuste apporte un certain cachet à votre cuisine. Mais elle n’est pas forcément recommandée.

Comme l’explique le Canadian Institute of Food Safety, « si vous optez pour le bois, assurez-vous d’utiliser un bloc de bois dur, par exemple de l’érable ou du hêtre. Bien que les résineux soient moins chers, ils vous exposent à un risque beaucoup plus élevé de contamination croisée. Les planches sont plus poreuses, ce qui facilite la vie et la croissance des bactéries. » Notons tout de même que des études américaines ont montré que le bois possède des propriétés antibactériennes naturelles et qu’il n’est donc pas si mauvais.

Et les planches en plastique ?

Pour l’institution canadienne, « les planches à découper en plastique facilitent la prévention de la contamination croisée. Contrairement au bois, le plastique n’est pas poreux, les bactéries ne peuvent donc pas se cacher facilement dans les fissures et les crevasses. Les planches en plastique sont également lavables au lave-vaisselle, ce qui rend le processus de nettoyage et de désinfection plus facilement gérable. Vous avez également l’avantage de pouvoir coder par couleur vos planches en plastique pour réserver des planches spécifiques pour la préparation d’aliments particuliers. » Par exemple rouge pour la viande et verte pour les fruits et légumes.

Ces avantages sont également vrais pour les plaques en verre.

Comment nettoyer les planches à découper ?

Les planches en plastique ou en verre passent donc au lave-vaisselle. Vous pouvez également les désinfecter en les plongeant dans l’eau bouillante pendant au moins 2 minutes. Puis frottez-les et vaporisez du vinaigre blanc avant de laisser sécher à l’air libre.

A noter : Changez régulièrement vos planches à découper. Et soyez attentif au moindre signe d’usure (fissures, rayures profondes…).