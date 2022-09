Boissons énergisantes : quels sont les effets de la taurine ?

Son nom vient du grec tauros, qui signifie taureau. La taurine est une substance surtout connue pour sa présence dans des boissons énergisantes. Mais au-delà de ces breuvages, de quoi s’agit-il vraiment et quels sont ses effets ? Eléments de réponse.

La taurine est un acide aminé qui se retrouve naturellement dans la viande et les produits laitiers. Elle est considérée comme un acide aminé non-essentiel, c’est-à-dire qu’elle peut être synthétisée par l’organisme sans dépendre d’un apport extérieur (ou exogène), liée par exemple à l’alimentation. Comme le souligne l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), « on retrouve la taurine endogène principalement dans le cerveau, la rétine, le myocarde et les fibres musculaires de type II, mais également à plus faible concentration dans la rate, les reins, le foie et le pancréas ».

Supplémentation inutile

Ses effets sont « divers et nombreux », rapporte de son côté, l’Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments (Anses), qui cite : « régulation du volume cellulaire, propriétés anti-oxydantes, intervention potentielle à de nombreux niveaux dans les fonctionnements cellulaires ». La taurine est également « nécessaire à la conjugaison des acides biliaires. Elle est conditionnellement indispensable chez le prématuré pour la maturation de la rétine ».

Inutile toutefois de se jeter sur la viande, les produits laitiers… comme sur les boissons énergisantes ! « Des apports importants chez l’adulte sont très rapidement éliminés par voie urinaire sans bénéfice démontré pour la santé ou pour la performance. Aucune action spécifique n’a été mise en évidence par les études scientifiques disponibles sur les performances sportives ». Et d’enfoncer le clou : « enfin, aucune étude ne montre de carence ni d’autre forme d’insuffisance d’apport en taurine dans des conditions d’alimentation normales ».