BPCO : pourquoi je tousse ?

Un des principaux symptômes de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une toux chronique. Pourquoi les patients souffrant de cette maladie toussent-ils de façon récurrente ? Que se passe-t-il au niveau de leurs poumons ?

« La bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est une maladie pulmonaire courante qui réduit le flux d’air et cause des problèmes respiratoires », définit l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Également appelée emphysème ou bronchite chronique, la BPCO se manifeste par divers symptômes dont le principal demeure une toux, avec une expectoration matinale, c’est-à-dire des crachats, de type toux du fumeur. D’abord intermittente, cette toux devient de plus en plus fréquente jusqu’à être persistante et chronique.

D’où vient cette toux ?

Dans la BPCO, les voies respiratoires sont rétrécies ou obstruées, et certaines parties des poumons peuvent même être détruites en raison d’une exposition au tabac dans la plupart des cas. Mais aussi d’une exposition professionnelle à des poussières, à des émanations ou à des produits chimiques et aussi à la pollution de l’air intérieur.

Dans ces conditions, « les bronches malades produisent davantage de mucus que les bronches saines », explique la ligue pulmonaire suisse. Plus précisément, « l’inhalation de substances nocives sur de longues années paralyse ou détruit les cils vibratiles des voies respiratoires, de sorte qu’ils ne peuvent plus transporter le mucus hors des poumons. » Résultat, « le mucus visqueux doit être expectoré par la toux ».

A noter : Il n’existe pas de traitement curatif de la BPCO. Médicaments, oxygène et réadaptation pulmonaire ont pour but de soulager les symptômes, comme la toux donc mais aussi l’essoufflement et la fatigue chronique.