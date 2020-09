Cancer du sein : les Français sous-estiment les taux de guérison

En amont de l’opération octobre rose, dédiée au cancer du sein, l’Institut Curie publie son « observatoire 2020 » consacré à la vision des Français sur la maladie. S’ils estiment en majorité que ce type de cancer se guérit de mieux en mieux, ils sous-estiment toujours les taux de guérison.

Si 8 Français sur 10 pensent, à raison, que le cancer du sein est une maladie qui se guérit de mieux en mieux, connaissent-ils réellement les chiffres de la guérison ? En fait, ils estiment en moyenne à 63 % la proportion de cancers du sein guéris en France. Mais le taux réel est supérieur à cette perception avec 87 % de survie à 5 ans après le diagnostic (et 76 % à 10 ans). Comme le rappelle l’Institut Curie, « si l’incidence de la maladie est en progression, le taux de mortalité, lui, suit une évolution inverse et marque une diminution continue de 1,6 % par an. » Une statistique marquante, même si, ne l’oublions pas, 12 000 femmes meurent chaque année de la maladie.

Notons que les plus de 65 ans, sans doute mieux informées, sont les plus proches de la réalité, estimant le taux de guérison à 68 % en moyenne. Alors que les moins de 35 ans sont les plus pessimistes.

Des critères de guérison bien identifiés ?

Toujours concernant la guérison, les Français ont bien compris que le stade de la tumeur et le type de cancer étaient des éléments cruciaux. Mais d’autres sont aussi importants… Mais sont davantage oubliés. C’est le cas du mental, cité par seulement 29% des Français. Pourtant, comme le rappelle l’Institut Curie, « nous savons que les personnes en détresse psychologique ont plus de mal à adhérer au traitement, à communiquer avec les soignants et ont plus souvent une mauvaise hygiène de vie. »

L’hygiène de vie n’est citée que par 16%. Alors même que la pratique d’activité physique régulière, associée à une alimentation équilibrée, est particulièrement importante aussi bien pendant la maladie (aidant à mieux supporter les traitements et améliorant la qualité de vie), qu’après la maladie (50% de rechute en moins) ainsi qu’en prévention.

Cet observatoire met bien en lumière le besoin – toujours important – d’information des Français, notamment sur les différents critères pouvant influer sur la guérison.