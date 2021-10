Cancer du sein : l’impact méconnu du tabac

Plus d’un cancer du sein sur dix est attribuable au tabac. Un lien trop méconnu par le grand public. C’est pourquoi, Octobre rose oblige, l’ACT-Alliance contre le tabac rappelle à quel point il est urgent d’arrêter de fumer.

Le tabac est la première cause évitable de cancer. « Surrisques de développer des cancers des seins, des ovaires et du col de l’utérus, surrisques de développer des maladies cardiaques, danger pour le fœtus pour celles qui souhaitent être mère ! Le tabac met à mal le corps des femmes et leurs vies », rappelle le Pr Loïc Josseran*, Président de l’ACT-Alliance contre le tabac.

Trop de femmes ignorent le lien entre « tabac » et « cancer du sein ». Et pourtant, plus d’un cancer du sein sur dix est attribuable au tabagisme (11,9%). Et pour une femme qui fume le risque supplémentaire est accru de 21%. Et le risque existe aussi – même s’il est moindre – pour les fumeuses passives.

Cet impact du tabagisme ne diminue que progressivement après l’arrêt, ce qui doit inciter à arrêter de fumer le plus tôt possible. Retrouvez ici 10 conseils pour arrêter de fumer.

Jamais trop tard pour arrêter

Contrairement à ce que l’on pense, il n’est jamais trop tard pour arrêter de fumer, même quand un cancer du sein a été diagnostiqué. La cigarette peut intensifier les effets secondaires de la radiothérapie contre le cancer. Une patiente qui arrête de fumer supportera donc mieux les traitements. Mais ce n’est pas tout : une patiente qui laisse tomber la cigarette aura plus de chances de survie.

*professeur de Santé Publique à l’Université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines