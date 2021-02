Cancers au 2e confinement : examens et chirurgies largement maintenus

Le premier confinement avait entraîné un retard de diagnostic et de prise en charge de patients atteints d’un cancer. Selon les résultats d’une enquête menée par le laboratoire AstraZeneca France, le deuxième confinement n’aurait pas eu les mêmes conséquences.

Suite au premier confinement, entre 1 000 à 6 000 décès supplémentaires sont sans doute survenus selon la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer (Unicancer). En cause, le report et l’annulation de nombreuses opérations chirurgicales et d’examens diagnostiques. Ainsi, 64% des chirurgies et 33% des examens ont dû être repoussés ou annulés. Selon les résultats d’une enquête pilotée par Patients en réseau et soutenue par AstraZeneca France sur la prise en charge des patients atteints de cancer, le deuxième confinement n’aurait pas eu les mêmes effets.

Globalement, « les examens diagnostiques et les traitements ont pu être maintenus : 65% pour les chirurgies et 91% pour les scanners », indiquent les résultats. « Un effort important d’adaptation a donc été réalisé par les équipes soignantes pour maintenir coûte que coûte les actes essentiels et le parcours de soins des patients en milieu hospitalier », estime le laboratoire. De fait, « 77% des patients déclarent avoir maintenu leurs consultations à l’hôpital en décembre dernier versus 42% en mai 2020, soit plus de 35 points ».

Maintenir les dépistages, poursuivre les traitements

Toutefois, « un patient sur deux considère malgré tout que les équipes soignantes ont privilégié les patients atteints de la Covid-19 ». En conséquence, « les patients se sont reposés davantage sur les associations dédiées pour s’informer et trouver du réconfort (57%). Ce sont deux tiers de plus que lors du premier confinement. »

Voilà une raison d’inquiéter les spécialistes quant à la détection et au diagnostic de cette maladie qui demeure la première cause de décès en France. Dans ce contexte, AstraZeneca France lance la campagne « Parce que le cancer n’attend pas ». Son objectif ? « Encourager le grand public à se faire régulièrement dépister ou à consulter un professionnel de santé s’ils ont eu des symptômes inhabituels. » Le message clé aux patients se résume en trois points :

– Ne remettez pas à plus tard votre dépistage

– Maintenez le lien avec votre médecin

– Continuez à suivre votre traitement avec l’accord de votre équipe soignante