Chaleur et vêtements : bon sens et adaptation

Des volets clos, de l’eau à portée de main et des vêtements adaptés ! Les pics de chaleurs nécessitent une adaptation vestimentaire. Voici les quelques erreurs à éviter et les matières à privilégier.

« Les vêtements influencent la circulation de l’air à proximité de la peau, ainsi que le refroidissement par évaporation et la régulation de l’humidité », explique le Centre de collaboration nationale en santé environnementale (CCNSE) du Canada. « Lorsque l’humidité ne s’évapore pas, la température de la peau augmente et avec elle, un certain inconfort. »

A l’occasion de fortes chaleurs, la tenue vestimentaire peut ainsi se muer en un fardeau supplémentaire, susceptible de se plaquer en permanence sur votre peau transpirante. En premier lieu, il est donc recommandé de se vêtir légèrement bien sûr, en préférant des vêtements plutôt amples.

Coton, lin, chanvre, soie…

Au niveau des matières, proscrivez autant que possible le synthétique, à l’image du polyester. Et pour cause, il n’est pas absolument pas « respirant ». Surtout s’il ne comporte pas de trous ou autre échancrure ! Privilégiez surtout les fibres naturelles, dont le prix sera toutefois plus élevé.

Le coton par exemple « permet l’évaporation de la sueur », lit-on sur le site www.service-public.fr. De la même façon, le lin s’avère particulièrement adapté : « C’est un textile froid, qui ne capte pas l’humidité ou en tout cas, qui sèche beaucoup plus vite que le coton », explique la styliste Nathanaël Thuillier sur son blog, qui cite également le chanvre – « confortable et frais » – et encore…. la soie, « si douce à porter » ! Mais certainement moins accessible sur le plan financier.