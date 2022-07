Chips, cacahuètes…. Pourquoi est-ce addictif ?

Avez-vous goûté ces chips ou ces cacahuètes ? Difficile désormais de ne pas y revenir, puis encore… Le sel apparaît largement pointé du doigt par la communauté scientifique pour expliquer ce phénomène addictif. Pourtant, il doit être consommé avec la plus grande modération…

En 2015, des médecins de l’Université d’Ankara (Turquie) ont interrogé 100 jeunes de 10 à 18 ans, chargés de lister les aliments qu’ils considéraient comme les plus « addictifs ». En tête, le chocolat cité par sept participants sur dix devant les sodas (59%), les crèmes glacées (58%) et les frites (57%). Au même titre que les chips, énoncées dans un cas sur deux.

Pour le Dr Kirrilly M. Pursey, de l’Université de Newcastle (Australie), l’explication tient en trois mots : sucres, graisses et sel ! Elle pointe ainsi les « aliments hautement transformés », qui contiennent l’un ou l’autre de ces aliments ou la combinaison des trois.

Rappelons que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) préconise un apport journalier en sel inférieur à 6g, « alors que la consommation atteint et dépasse fréquemment 10 g par adulte », glisse la Fédération française de cardiologie. Et pour cause, l’excès de sel rigidifie nos artères et favorise l’hypertension artérielle, l’un des principaux facteurs de risque d’infarctus du myocarde et d’accident vasculaire cérébral (AVC). Et notez bien ce repère à l’heure de l’apéritif : une seule poignée de chips ou autre biscuit apéritif renferme déjà 1g de sel…