Coliques de Bébé : les reconnaître et (tenter de) les soulager

Bébé apparaît inconsolable, il hurle de douleur, se tortille dans tous les sens… Les coliques du nourrisson constituent un motif de consultation très fréquent en pédiatrie. De quoi s’agit-il ? Comment en venir à bout et… rassurer les parents ? Eléments de réponse.

Les coliques sont des douleurs abdominales qui se manifestent le plus souvent par des pleurs prolongés et/ou des phases de forte agitation de Bébé, notamment après les repas. Son abdomen apparaît tendu et le petit a tendance à replier ses jambes vers son ventre. Ces crises s’avèrent bien souvent déroutantes pour les parents, de par leur persistance et surtout ce sentiment d’incapacité à calmer leur enfant. Que ce soit par des traitements – antipasmodiques conseillés par le pharmacien… – ou des approches diverses : le fait de le bercer, de le porter etc.

A l’examen, le médecin s’assurera de l’absence de toute cause organique, c’est-à-dire d’une lésion ou d’une affection sous-jacente. Il rassurera également les parents si l’appétit de Bébé est conservé, si sa courbe de croissance pondérale reste régulière et si son transit demeure normal. Au même titre que son éveil. Et si la crise a tendance à s’interrompre lorsque Bébé émet des gaz intestinaux.

Evolution spontanée

Bon à savoir : ces coliques surviennent généralement au cours des quatre premiers mois. Quant à leur évolution, elle est bien souvent spontanée. Ce qui signifie, en tant que parents, que vous devrez surtout vous armer de patience et vous efforcer de calmer votre enfant, sans lui montrer de signes d’angoisses – qu’il perçoit. Alors, prenez-le dans vos bras, emmaillotez-le, massez délicatement son ventre… Certaines positions de coucher peuvent aussi le soulager comme le fait de le mettre momentanément sur le côté gauche, les jambes repliées, toujours sous surveillance. En dehors de votre supervision, Bébé doit toujours être couché sur le dos. En revanche, aucun traitement n’a véritablement fait preuve de son efficacité pour le soulager. Mais dans tous les cas, suivez les conseils de votre médecin.