Comment annoncer un divorce à ses enfants ?

Une séparation n’est jamais un moment facile. Pour le couple bien sûr, mais aussi pour les enfants. Alors comment leur annoncer pour atténuer le choc ?

Vous divorcez et vous ne savez pas comment le dire à vos enfants ? Evidemment, il n’existe pas de formule toute faite. Chaque cas est différent de l’autre. Quelques règles simples peuvent tout de même vous aider à surmonter cette épreuve.

Ensemble, c’est tout

« Si c’est possible, il est préférable de le faire ensemble », conseille la Société canadienne de Pédiatrie. « Choisissez le lieu et le moment pour en parler. Soyez honnête, mais tenez compte de l’âge de votre enfant. Les enfants plus jeunes ont besoin d’information moins détaillée. Les plus âgés peuvent demander à en savoir davantage. »

Rassurez !

Il est tout à fait possible que votre enfant se sente responsable. Rassurez-le. Expliquez-lui que c’est « un problème d’adultes et qu’il n’aurait rien pu faire pour l’éviter. Dites-lui que vous l’aimez toujours et que vous continuerez tous les deux à vous occuper de lui ».

Ce qu’il a sur le cœur

Encouragez votre enfant à exprimer son ressenti. Il peut éprouver des difficultés à verbaliser ses sentiments, alors soyez patient. « Il est important de le laisser exprimer ses peurs et ses inquiétudes en toute honnêteté. Répondez à ses questions le plus honnêtement possible. Et s’il se sent gêné de se confier, aidez-le à trouver quelqu’un en qui il a confiance, comme un autre membre de la famille, un médecin, un psychologue... ».

Le strict minimum ?

Enfin, « dites à votre enfant seulement ce qu’il a besoin de savoir. Ne discutez pas de décisions d’adultes et ne vous chicanez pas devant lui. »