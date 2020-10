Comment prendre soin des cheveux longs

Vos cheveux n’ont jamais été aussi longs et vous comptez bien les laisser pousser encore un peu ? Voici nos conseils pour en prendre soin.

Les cheveux longs font rêver ! Facile à dire quand vous les voyez sur les autres. Mais au quotidien, les inconvénients se font vite sentir. Plus vos cheveux sont longs, plus le poids de votre chevelure augmente et, gravité oblige, vos cheveux sont plus plats.

Les pointes s’assèchent et fourchent extrêmement rapidement. Enfin, vos cheveux absorbent une importante quantité de polluants et autres agents agressifs, d’où la perte d’éclat qui peut agacer !

Comment prendre soin de vos cheveux pour éviter ces points noirs ?

Pour retrouver un peu de volume, brossez vos cheveux deux fois par jour ni plus ni moins pour alléger votre fibre capillaire. Utilisez un produit volumateur et séchez-les la tête en bas si vous avez les cheveux fins. En fin de séchage, utilisez une brosse plate pour créer du mouvement sans casser votre fibre capillaire ;

Si vos cheveux sont crépus, brossez-les avec une brosse en poils naturels de sanglier sur cheveux humides. Evitez le sèche-cheveux qui gonflera artificiellement la chevelure. Mieux vaut la laisser se placer naturellement pour obtenir un joli volume.

Pour limiter l’aspect terne, limitez le nombre de lavages hebdomadaires. On estime qu’un à deux shampooings par semaine suffisent s’ils sont suivis d’un après-shampoing. Parfait pour démêler vos cheveux sans les casser. Pour apporter de la brillance, vous pouvez aussi rincer votre shampoing avec un mélange* de vinaigre de cidre et d’eau. Son acidité enlève les traces de calcaire de vos cheveux alors plus aptes à absorber la lumière. D’ailleurs, le vinaigre de cidre a d’autres pouvoirs : il élimine les pellicules, accélère la repousse et purifie le cuir chevelu. A éviter en revanche si vos cheveux sont de nature sèche et/ou crépue sous peine d’agresser votre fibre capillaire ;

Pour retrouver la souplesse et la luminosité de vos cheveux, vous pouvez pratiquer régulièrement des soins nourrissants en adaptant ces derniers à la nature des cheveux (fins, épais, secs…).

Prenez l’habitude de couper 1,5 cm à 2 cm tous les deux mois. Votre longueur n’en sera pas impactée car des cheveux sains repoussent d’autant plus vite.

Dans l’assiette, privilégiez les apports en fer (poissons, fruits de mer, chocolat noir, viande rouge, lentille, haricots rouges…). En cas de carence, vos cheveux sont cassants et ont tendance à tomber. Idem concernant l’iode retrouvé dans les fruits de mer notamment. Les omegas-3 retrouvés dans les huiles de lin, les poissons gras (saumon, maquereau, sardines…), les œufs, les graines de chia par exemple contribuent à la croissance et à la vitalité des cheveux. Retrouvés dans la viande rouge, les graines de courge ou encore les pois chiches, le zinc sont un atout pour votre capital kératine, cette protéine nourricière de votre fibre capillaire.

*1 dose de vinaigre de cidre pour 1 dose d’eau