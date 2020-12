Comment se faire comprendre malgré un masque?

Le port du masque étant désormais généralisé, il est parfois compliqué d’entendre, et comprendre, ses interlocuteurs. De même qu’il est difficile de s’exprimer distinctement. Existe-t-il des solutions à ce constat un brin déprimant?

Les masques imposés (et essentiels) pour se protéger et protéger les autres du coronavirus n’en sont pas moins sources d’ennuis. Essoufflements, boutons et buée sur les lunettes ne sont pas les seules galères associées à ce bout de tissu (ou de plastique). La communication en prend, elle aussi, un coup. Un enseignant à son élève, un médecin à son patient ou encore simplement deux amis dans la rue… Les échanges parlés sont parfois un enfer.

Selon Sandie Keerstock de l’University of Missouri et Rajka Smiljanic, de l’University of Texas (Etats-Unis), non seulement le masque étouffe les sons, mais il empêche de voir l’expression du visage. Or les mimiques fournissent autant d’informations complémentaires importantes à la compréhension du discours. Et c’est pire encore dans un environnement bruyant ou pour des personnes dont ce n’est pas la langue maternelle. Si les commerçants connaissent bien cette difficulté en période d’afflux de fin d’année dans les magasins, les médecins le vivent aussi au quotidien. Et les conséquences peuvent alors être bien plus graves.

Pas de solution miracle au quiproquo gênant

Alors, que faire pour éviter l’incompréhension ? Pour les chercheuses américaines qui ont travaillé sur le sujet, il est possible de compenser l’absence de visibilité d’une partie du visage. « Lorsque l’on doit communiquer avec une personne de langue étrangère, en particulier dans un contexte de prescription médicale, il est important et possible de mettre en place des méthodes pour améliorer l’échange », assurent-elles.

Par exemple, « vous pouvez apporter des informations par écrit, en utilisant, selon le contexte, tablette, smartphone ou simplement papier et stylo », recommandent-elles. Autre possibilité, « utiliser des masques transparents ou encore faire usage des gestes pour préciser sa pensée ». Bref, rien de bien miraculeux. De quoi espérer encore une fois que le masque ne soit pas devenu une réalité à long terme pour tous…