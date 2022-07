Concerts, festivals… Pensez à vos oreilles !

A moins que la fête ne soit troublée par le variant BA.5, cet été 2022 devrait rimer avec le retour à la normale pour la plupart des concerts et festivals. L’occasion d’un petit rappel préventif pour préserver la santé de vos oreilles…

Après de longs mois de disette, les amateurs de musique live ont peu à peu repris leurs bonnes vieilles habitudes, au gré des levées de restrictions liées à la situation sanitaire. Un retour dans les salles et les festivals qui ne doit pas faire oublier quelques mesures simples pour éviter des risques tels que la surdité, les acouphènes, les vertiges, des réactions digestives, de la nervosité, du stress, des troubles respiratoires… Des effets potentiellement graves et irréversibles, qui peuvent tous être causés par une exposition non maîtrisée au bruit.

Si la liste de ces troubles impressionne, c’est un peu exprès. Elle a été établie par les JNA, l’association gérée par des scientifiques et des experts médicaux qui œuvre pour la prévention et l’information sur les risques auditifs. A travers la Journée nationale de l’audition et des campagnes annuelles, notamment l’été. Baptisée NOOYT (comme Nos Oreilles, On Y Tient), la campagne 2022 alerte tout particulièrement sur la prolifération des acouphènes.

Sifflements et bourdonnements

En cause, selon les spécialistes, le changement de mode de consommation de la musique. Son écoute est permanente, via des casques et des écouteurs notamment. Or, « les mécanismes de l’oreille n’ont ni la capacité d’absorber la puissance physique du son ni les sursollicitations liées à l’omniprésence de l’écoute de la musique ». D’où l’intérêt de bien préparer sa soirée en concert ou son week-end en festival, pour ne pas endommager encore plus ses capacités auditives.

Voici les 5 conseils I.M.P.E.C de l’association :

I comme s’Informer sur l’audition ;

comme s’Informer sur l’audition ; M comme Mi-temps : même les oreilles ont besoin d’un break régulier ;

comme Mi-temps : même les oreilles ont besoin d’un break régulier ; P comme Protège tes oreilles : si le son tape trop fort, le port de bouchons d’oreilles est indispensable ;

comme Protège tes oreilles : si le son tape trop fort, le port de bouchons d’oreilles est indispensable ; E comme Eloigne-toi le plus possible des enceintes ;

comme Eloigne-toi le plus possible des enceintes ; C comme Call ! : en cas de sifflements, bourdonnements, persistance de musique dans la tête… appeler le 0 810 200 219 (numéro Azur). Si ces symptômes persistent, consultez un médecin dans les 24 heures.

A noter : En 2020, une enquête menée par l’Ifop pour les JNA avait établi que la moitié des 15-24 ans étaient concernés par des sifflements ou bourdonnements dans les oreilles.