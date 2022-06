Confiance en soi : la posture peut-elle faire la différence ?

Les ouvrages de développement personnel regorgent de conseils pour booster sa confiance en soi. Adopter la posture de Wonder Woman ou Superman, par exemple, aurait un effet dopant. Mais que dit la science à ce sujet ?

Cela fait partie des conseils que l’on donne aux personnes mortifiées à l’idée de prendre la parole devant une assemblée ou un jury. Pour dépasser cette peur et reprendre confiance en soi, il suffirait d’adopter une posture… de super-héros : poings sur les hanches, jambes écartées, épaules ouvertes, menton relevé. Vraiment ? En tout cas, des dizaines d’études ont été menées pour vérifier l’hypothèse de l’influence de la posture, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan physiologique.

Problème : ces études étaient généralement menées sur de petits échantillons et le plus souvent sans groupe contrôle. Trois équipes des universités allemandes de Bamberg et de Martin Luther University Halle-Wittenberg, et de l’université américaine de l’Ohio, se sont donc unies pour tenter d’y voir plus clair. Les chercheurs ont rassemblé les résultats de 130 expériences menées sur près de 10 000 personnes, les ont passés à la moulinette pour harmoniser les méthodes et neutraliser les variables, et ont enfin analysé les résultats.

Domination et prestige

Selon cette méta-analyse, il semblerait donc que certaines positions corporelles produisent bien des effets sur la perception de soi d’une personne, et dans une moindre mesure, sur son comportement. La posture « haute », qui évoque la domination, et la posture « droite », qui représente le prestige, sont associées à une meilleure perception de soi-même. Les différences entre les hommes et les femmes et entre les différents groupes d’âge n’étaient pas significatives.

En revanche, les chercheurs n’ont pas pu confirmer les résultats d’études antérieures, affirmant que certaines postures peuvent influer sur la sécrétion d’hormones comme la testostérone (que l’on associe à la conquête du pouvoir) ou le cortisol (stress). Bref, si vous devez prochainement vous exprimer face à une assemblée ou un jury, n’hésitez pas à adopter ces postures : ça ne peut pas faire de mal.