Contre la dépression : écrire, lire, dessiner… !

Tout récemment, la comique et actrice Blanche Gardin révélait à quel point l’écriture l’avait aidée à sortir de sa dépression. Dans quelle mesure cette activité, et les arts en général, améliorent-ils les symptômes de cette maladie ?

Laisser aller son imagination sur une feuille blanche: l’écriture a du bon pour se décharger de ressentis qui pèsent parfois lourd dans notre psychisme. Et ce point a notamment été décrit sur le plan scientifique dans les colonnes du Journal of the American Medical Association. « Les pensées négatives, l’anxiété, les stratégies d’évitement se trouvent nettement diminués en écrivant. Et selon des scientifiques, 5 minutes d’écriture avant de se coucher favoriseraient l’endormissement ainsi qu’une bonne qualité du sommeil. L’écriture fait d’ailleurs partie des approches privilégiées dans la prise en charge du syndrome de stress post-traumatique.

Même si cela est difficile à croire tant que vous ne l’avez pas expérimenté, l’écriture a aussi un impact physique. En quelques lignes ou en quelques pages, il est possible de sentir votre rythme cardiaque diminuer, votre respiration reprendre de la régularité, vos muscles se relâcher et votre corps se délester d’une charge émotionnelle. Vous êtes par ailleurs totalement libre d’écrire sur votre propre histoire et vos émotions en utilisant le « je », ce que l’on appelle l’écriture de soi. Vous pouvez aussi transposer ces éléments dans la peau et dans la bouche d’un personnage inventé. Ou bien vous retrancher dans les rangs de la fiction pour un décrochage complet, donc de ce qui peut vous peser. Et ce sans vous exposer à aucun jugement.

Aux arts et cetera

La lecture joue aussi un rôle important dans la libération des émotions négatives et des tendances aux idées noires. En plongeant dans un ouvrage, vous entrez en contact avec des personnages, une histoire, de la fiction : tout sauf votre nombril et votre présent. Un bon moyen pour prendre du recul, vous décentrer de vos ressentis, éprouver des émotions pour d’autres situations que la vôtre et arrêter de ressasser pendant quelques temps. Et nul besoin de lire des heures durant pour ressentir les effets positifs. Selon des chercheurs canadiens*, 6 minutes suffisent à générer de l’apaisement. Des observations confirmées en relevant le rythme cardiaque et la tension musculaire des participants à l’étude.

La poésie, la chanson, la danse, la musique, tous les arts en général, exercent aussi beaucoup de bénéfices sur votre santé mentale. Une pratique nommée art-thérapie efficace si vous êtes sujets aux phases dépressives. Ainsi, en sollicitant « la créativité, l’expression de soi, les arts aident à sortir de la dépression », décrivent les auteurs du site art-therapie-Belgique.be. Et selon une étude française publiée sur le site Science direct, l’art-thérapie vient « stimuler les émotions, relancer la motivation, l’ouverture à l’autre, le renforcement du moi, du bien-être », révèle la chercheuse Fabienne Laroque**, principal auteur de ce travail.

A noter : la dépression concerne 10% de la population adulte en France. Cliquez sur ce lien pour prendre connaissance des symptômes caractéristiques, des facteurs de risque et des approches thérapeutiques proposées.

* Université britannique de Sussex

** SIPE-AT, Muret, France