Contre l’AVC, exprimez-vous avec votre cœur

Dans le cadre de la semaine du rythme cardiaque du 1er au 5 juin sera organisée la deuxième édition « Des cœurs contre l’AVC ». Une campagne digitale sur la page Facebook « Au cœur de l’AVC » de Boehringer Ingelheim. En partenariat avec l’association de patients Alliance du Cœur, elle vise à informer et sensibiliser aux troubles du rythme cardiaque, en vous faisant participer activement.

Une campagne où vous avez la parole

Du 1er au 5 juin, vous aurez la possibilité de vous exprimer dans le cadre de la campagne « Des cœurs contre l’AVC » initiée par Boehringer Ingelheim et l’association Alliance du Cœur. Comment ? En faisant preuve de créativité ! Vous pourrez en effet poster des cœurs sur la page Facebook « Au Cœur de l’AVC » sous toutes les formes (dessins, photos, vidéos…) Cette campagne a pour objectif de vous mobiliser car en matière de prévention nous avons tous un rôle à jouer.

Posez vos questions

Tout au long de la semaine, des posts quotidiens d’information et de sensibilisation seront mis en ligne. Enfin vous pourrez durant la campagne poser des questions sur l’ensemble des troubles du rythme cardiaque. Elles seront récoltées à la fin de la campagne et un cardiologue répondra dans une vidéo à l’ensemble des questions.

Les troubles du rythme cardiaque

Fibrillation atriale (FA), tachycardie, extrasystoles et arrêt cardiaque… Autant de troubles du rythme cardiaque qu’il est possible de prévenir. Notamment par le respect d’une bonne hygiène de vie et d’un suivi médical régulier. Malheureusement certains d’entre eux restent encore peu connus et peu dépistés comme la fibrillation atriale, responsable de 50% des AVC ischémiques.

Qu’est-ce que la fibrillation atriale ?

Il s’agit du trouble du rythme cardiaque le plus fréquent, avec en France, entre 900 000 et 1,5 million de patients concernés. La fibrillation atriale se caractérise par un battement cardiaque irrégulier dû à une contraction désordonnée et rapide des oreillettes. Ainsi le sang peut stagner au niveau du muscle cardiaque et former des caillots, à l’origine d’AVC. Si vous vous plaignez d’une fatigue intense inexpliquée, de palpitations, d’essoufflement ou de douleurs thoraciques, consultez votre médecin. Ces signes sont généralement évocateurs d’une fibrillation atriale. C’est d’autant plus important qu’il existe aujourd’hui des traitements pour la prendre en charge et donc prévenir la survenue d’un AVC !

Deux acteurs mobilisés

La campagne « Au cœur de l’AVC » a été initiée par Boehringer Ingelheim, un laboratoire particulièrement engagé dans la prévention et la prise en charge et la fibrillation atriale mais aussi de l’AVC. Sa page Facebook « Au Cœur de l’AVC » rassemble une communauté de 61 000 personnes, où vous pourrez découvrir des témoignages, des vidéos et des informations pratiques. Quant à l’association l’Alliance du cœur, elle se bat depuis plus de 25 ans pour informer et sensibiliser le grand public sur les risques liés aux maladies cardiovasculaires.

« Nous sommes ravis d’être de nouveau partenaire de cette campagne de sensibilisation », explique Philippe Thebault, Président de l’Association Alliance du Cœur. « Elle est en adéquation avec notre combat quotidien : prévention des maladies cardiovasculaires par l’information, aide à la réadaptation des patients et l’amélioration de la prise en charge des urgences cardiaques. Vingt millions de Français présentent les risques de développer une maladie cardiovasculaire mais il faut savoir que celles-ci ont des facteurs de risque bien identifiés et corrigibles. La prévention est donc primordiale pour éviter de graves conséquences telles que l’AVC. »

A noter : L’AVC, c’est une urgence médicale qui doit être prise en charge dans les plus brefs délais. Chaque année en France, 150 000 cas sont enregistrés, dont près de 40 000 décès. L’AVC est la première cause de handicap acquis avec des patients qui gardent des séquelles lourdes.

