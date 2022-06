Couple : comment gérer les non-dits ?

Sans surprise, la communication et le dialogue constituent deux piliers porteurs du couple. Dans ce contexte, le non-dit qui tend à bouillonner en soi, représente potentiellement une bombe à retardement. A désamorcer au plus vite…

Le non-dit évoque ce qui est tu… Précisément, comme le définit le Dictionnaire de l’Académie française, « ce qui, dans un échange de propos ou un énoncé, reste implicite, informulé ». Dans un couple, ces pensées non-verbalisées, le plus souvent par peur du conflit, demeurent une importante source de frustration. Et de ce fait, une cause majeure de disputes.

Et pour cause, comme le souligne la thérapeute Anaïs Euverte sur son blog : « un jour, ce qui n’a pas été dit sera exprimé, d’une façon ou d’une autre. Soyez-en sûr, une occasion se présentera et le non-dit ressortira, et de façon généralement plus réactionnelle ». Autrement dit, la cocotte-minute explosera…

Parler sur le moment…

De ce fait, l’enjeu dans un couple est de ne pas laisser s’installer le non-dit. Vous avez mal vécu une situation ? Vous avez été heurté par un mot de votre conjoint ou conjointe ? Parlez de cette déception au moment où vous la vivez ! « Même si cela est difficile, il vaut mieux dire les choses au fur et à mesure qu’on les traverse », poursuit-elle. Au passage, il s’ensuivra peut-être une dispute. Mais celle-ci peut aussi renfermer des bienfaits, comme le fait de se positionner et de poser ses limites. Une situation qui, dans tous les cas, reste largement préférable à un conflit larvé, aux conséquences souvent imprévisibles.