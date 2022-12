Coupure d’électricité : que faire des aliments du frigo et du congélateur ?

Depuis quelques semaines, le gouvernement nous prépare doucement à de possibles coupures d’électricité au cours de l'hiver. En cas de panne de courant se pose la question de la rupture de la chaîne du froid pour les aliments conservés au frigo et au congélateur. Lesquels conserver ? Lesquels jeter ? On fait le point.

Après une panne de courant, la qualité de certains aliments présents dans votre frigo ou congélateur peut être affectée, ouvrant la porte à une possible intoxication alimentaire. Rassurez-vous, les possibles coupures annoncées, qui ne devraient pas excéder 2 heures, ne devraient pas avoir d’impact sur les aliments.

En effet, le frigo et le congélateur disposent d’une inertie thermique. En clair, ils maintiennent une certaine température malgré le contexte extérieur. Ainsi, « la température de votre frigo doit idéalement se situer entre 0 et 4°C », explique l’Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire en Belgique. « Lors d’une panne d’électricité, les aliments que vous y stockez resteront froids pendant 4 à 6h à condition de ne pas ouvrir la porte du frigo et en fonction de la quantité d’aliments qui y sont conservés (plus le frigo est vide, plus vite il se réchauffera). » Bien entendu, si vous avez un doute sur l’odeur ou l’aspect visuel d’un aliment, ou s’il présente des signes de détérioration, direction la poubelle.

Et du côté du congélateur ?

En cas de panne, les aliments resteront congelés pendant 48h s’il reste fermé et est complètement rempli. Un congélateur à moitié rempli conservera les aliments congelés pendant environ 24h.

Une fois l’électricité rétablie, vérifiez si vos aliments sont encore congelés. Voici comment faire le tri :

Les aliments dont le centre est encore bien dur peuvent rester au congélateur ;

Les aliments fragiles d’un point de vue microbiologique qui ont atteint une température de plus de 4°C doivent être jetés. Il s’agit des produits et plats (crus ou cuits) à base de viandes, volailles, poissons, fruits de mer, produits laitiers, œufs… Quant à ceux dont la température est inférieure à 4°C, ils peuvent être consommés à condition qu’ils soient cuits rapidement.