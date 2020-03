Covid-19 : arrêter de fumer est vital

Dans le contexte de pandémie de Covid-19, le Comité national Contre le Tabagisme (CNCT) alerte les fumeurs et les vapoteurs. Ces derniers devraient très vite arrêter, pour leur propre santé et celle de leur entourage.

« Fumeurs, vapoteurs, pour vous et votre entourage, arrêtez le plus vite possible. » C’est le cri d’alarme du Pr Yves Martinet, président du CNCT en cette période de pandémie. Le premier but de ce sevrage est de protéger sa propre santé car les fumeurs « présentent un risque majoré de contracter cette maladie et de développer une forme grave », précise le CNCT. « Cela est dû au fait que, d’une part, fumer altère les défenses immunitaires et les capacités pulmonaires, et que, d’autre part, les fumeurs portent régulièrement leurs doigts potentiellement porteurs de virus à la bouche, porte d’entrée fréquente du virus ». Quant à la cigarette électronique, « il existe des données scientifiques qui prouvent son retentissement sur la fonction respiratoire des vapoteurs ».

Une fumée contaminée

Mais la santé des consommateurs n’est pas la seule raison invoquée par le CNCT. Les fumeurs sont en effet, « des contaminateurs potentiellement majeurs de leur entourage par tabagisme passif, du fait de leur toux fréquente et de la présence dans la fumée de tabac de particules sur lesquelles se fixent les virus qui peuvent alors être inhalées par l’entourage ». Sans oublier que ces particules véhiculées par la fumée « se déposent sur les meubles, tapis, vêtements… et sont à l’origine du tabagisme ultra-passif, par inhalation suite à leur relargage dans l’air et par ingestion, en particulier pour les petits enfants qui se lèchent les doigts », ajoute le CNCT.

Côté cigarette électronique, « les particules présentes dans la vapeur exhalée par les vapoteurs infectés par le coronavirus sont potentiellement porteuses du virus et peuvent être à l’origine de contaminations par vapotages passif et ultra-passif au même titre que pour le tabagisme ».

Distance de sécurité de… 10 mètres

Arrêter n’est évidemment pas facile. C’est pourquoi le CNCT précise : « si cela n’est pas possible, ne fumez ou vapotez pas au domicile ». Et « si vous sortez, sortez seul et à distance minimale de 10 mètres de toute personne et de toute habitation ». Car « les nuages de fumée et de vape produits sont détectés jusqu’à 10 mètres autour de l’usager. Dès lors que ces nuages sont potentiellement contagieux, une telle distance de sécurité doit être respectée », conclut-il.

Pour vous faire aider, appelez Tabac-Info-Service au 3989 ou contactez votre médecin, votre pharmacien ou un addictologue.