Covid-19 : chez les enfants, peu de cas entre 5 mois et 4 ans

En France, le SARS-CoV-2 semble épargner la population infantile. Très peu de cas de contamination ont en effet été rapportés dans les crèches entre 5 mois et 4 ans, sur la période de mars à mai. Qu’en est-il du personnel ? Précisions.

Depuis le début de la crise sanitaire, le SARS-CoV-2 n’a pas l’air d’être très contagieux chez les enfants en bas âge. Pour chiffrer ce phénomène, des chercheurs français ont inclus dans leur étude 327 petits âgés de 5 mois à 4 ans, gardés en crèche entre mars et mai 2020. Tous étaient en garderie à Annecy, Paris ou Rouen. La mesure effectuée ? Celle de la séroprévalence : le nombre de bébés et enfants ayant développé une immunité contre la Covid-19, et donc par déduction contracté à un moment donné cette forme de coronavirus. Pour y répondre, les scientifiques ont effectué des prélèvements sanguins auprès de chaque petit entre le 4 juin et le 3 juillet. Résultat, « la séroprévalence était de 3,7% chez les petits, avec la majorité des contaminations liées à un adulte du foyer plus que par le biais du personnel ».

Des enfants peu contaminateurs

Autres points confirmés : les petits positifs à la Covid-19 présentent rarement des symptômes et ne sont que peu hospitalisés. « Le rôle de contamination des enfants asymptomatiques reste mal connu », décrit le Dr Camille Aupiais, principale auteure de l’étude (Hôpital Jean-Verdier, Paris). « Mais dans notre travail, les enfants n’étaient pas de grands contaminateurs. Ces données sont rassurantes pour les parents et les professionnels des garderies. »

Ces données sont importantes alors que « de nombreuses crèches et établissements scolaires sont actuellement fermés dans différents pays. Un préjudice pour l’économie mais aussi pour le bien-être des petits », complète le Dr Aupiais. En France, ces structures étaient ouvertes durant le confinement, uniquement pour les enfants des personnels de première ligne, comme les soignants, avec un protocole d’accueil très strict : « 6 à 8 enfants par groupe, une désinfection régulière des surfaces, le port du masque (pour le personnel ndlr) et la distanciation sociale. Les parents ne sont pas autorisés à entrer dans les crèches et chaque enfant symptomatique doit être testé à la Covid-19. Enfin, un enfant symptomatique ne peut pas aller à la crèche ».

Et les professionnels des garderies ?

Pour évaluer les taux de contamination du personnel, l’équipe du Dr Aupiais a également suivi 197 professionnels entre le 4 juin et le 3 juillet, recrutés dans ces mêmes garderies d’Annecy, Paris ou Rouen. Un groupe contrôle de 164 volontaires travaillant à l’hôpital durant le confinement (personnel administratif, laborantins…) a été formé : ces derniers travaillaient pendant le confinement mais n’étaient pas en contact avec les petits. Résultat, « 6,8% des professionnels de garderie et 5% des volontaires du groupe contrôle avaient développé une immunité contre la Covid-19. »

A noter : depuis le lancement de cette étude, plusieurs variants du SARS-CoV-2 se propagent (britannique, brésilien, sud-africain). « Nos travaux n’incluent pas les cas de contamination concernant ces variants », attestent les scientifiques. « D’autres études doivent être menées à ce sujet. »