Covid-19 : comment signaler des troubles menstruels après la vaccination ?

Des règles plus longues, plus abondantes ou plus douloureuses font partie des troubles menstruels signalés par de nombreuses femmes suite à la vaccination anti-Covid avec un ANRm. Si vous êtes concernées, vous pouvez désormais déclarer ces effets indésirables plus facilement à l’aide d’un guide émis par l’agence du médicament.

Le vaccin Comirnaty (Pfizer BioNTech) et le Spikevax (Moderna) ont tous deux fait l’objet de déclarations d’effets indésirables menstruels. Les femmes victimes ont signalé des règles irrégulières ou douloureuses, trop abondantes ou trop prolongées ou encore l’absence de menstruations. Il est également possible que des saignements surviennent entre deux cycles.

Pour ces deux vaccins, « l’évolution est spontanément favorable en quelques jours pour la grande majorité des cas », rappelle l’ANSM. Laquelle précise que « nous ne pouvons pas à ce jour établir de lien entre la vaccination et les troubles menstruels, les causes de ces troubles pouvant être multiples. » Toutefois le nombre de signalements -9 381 pour Pfizer et 1 557 pour Moderna au 28 avril – ont mené l’agence à publier un guide d’aide à la déclaration élaboré avec des représentants des associations de patients et de professionnels de santé.

Des informations précises

Ainsi, si vous ressentez des effets inhabituels, des douleurs anormales, que votre cycle menstruel est bouleversé, et que ces troubles persistent, vous pouvez les déclarer sur le portail du ministère chargé de la Santé : signalement.social-sante.gouv.fr. Le guide vous aidera à apporter les informations les plus précises possibles afin de permettre « aux centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) de mener de la façon la plus efficace possible leur évaluation des cas déclarés », précise l’ANSM.

Parmi les informations à fournir, vous devrez indiquer vos antécédents gynéco-obstétricaux, vos éventuelles prises de médicaments, y compris de contraceptifs, ainsi que toutes données concernant les troubles menstruels présentés.

A noter : en présence de troubles menstruels suite à une vaccination anti-Covid, consultez votre médecin.