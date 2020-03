Covid-19 : la livraison à domicile oui, mais sans contact

La fermeture des restaurants fait partie des mesures annoncées samedi soir par le Premier ministre pour lutter contre la propagation du coronavirus. Certains établissements ont décidé de maintenir ou de se lancer dans la livraison de repas à domicile. Une pratique autorisée, mais pas sans conditions.

Un « Guide des précautions sanitaires à respecter dans le cadre de la livraison de repas à domicile » a été diffusé ce lundi par le ministère de l’Economie et des Finances, à la suite des mesures annoncées samedi soir par le Premier ministre, et publiées le lendemain dans le Journal officiel. Ainsi, « la livraison de repas à domicile reste autorisée pourvu qu’elle se fasse sans contact », afin d’assurer une protection maximale des personnes qui préparent les repas, des livreurs et des clients.

Dans le détail, les restaurants doivent aménager une zone spécifique où le livreur viendra récupérer la commande, à distance de la cuisine. A l’arrivée chez le client, le livreur prévient de son arrivée (il sonne ou frappe à la porte) et part immédiatement « ou s’écarte d’une distance de minimum 2 mètres de la porte, avant ouverture de la porte par le client. L’objectif est de ne pas se croiser. »

Gestes barrière et distance de sécurité

Lors de l’attente devant un restaurant, les livreurs devront s’assurer du respect de la distance de sécurité d’1 mètre entre eux. Quant au matériel de livraison, « il doit être régulièrement nettoyé, particulièrement les zones en contact avec les mains, à l’aide de lingettes désinfectantes ou d’un chiffon et de produit d’entretien correspondant à la norme NF ou EN 14476 (inscrite sur l’étiquette). »

Le ministère demande également de rappeler régulièrement et de respecter les gestes barrière à toutes les étapes, de la préparation du repas à la livraison : se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, saluer sans se serrer la main et sans embrassades.