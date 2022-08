Covid-19 : la vaccination ne présente aucun risque pendant la grossesse

La prise de produits de santé durant la grossesse n’est jamais anodine. Ce qui explique que certaines y réfléchissent à plusieurs fois avant de se faire vacciner contre le Covid-19. Pourtant, selon des chercheurs canadiens, cet acte ne présente aucun danger.

Dès leur apparition, les vaccins anti-Covid-19 ont été recommandés durant la grossesse sur la base de données cliniques ne mettant en évidence aucun risque pour la femme enceinte et le futur enfant. Mais il ne s’agit là que de « données cliniques ». Ainsi, comme le rappellent des chercheurs de l’Institut de recherche de l’hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique, « au début du déploiement du vaccin, le taux de vaccination chez les femmes enceintes était faible en raison de préoccupations sur la sécurité (de ces produits). Et le taux d’utilisation est toujours inférieur à la moyenne chez les femmes non enceintes en âge de procréer. »

Les scientifiques ont donc voulu en savoir plus sur l’innocuité réelle de la vaccination durant la grossesse. En clair, les femmes enceintes courent-elles davantage de risques d’effets secondaires que la population générale ? Pour ce faire, ils ont utilisé les données de près de 200 000 personnes en âge de procréer ! Et ont donc comparé l’apparition d’éventuels événements de santé chez des femmes enceintes vaccinées à ceux de femmes non enceintes et vaccinées.

Aucune différence…

Les chercheurs ont découvert que 7,3 % des femmes enceintes ont connu des maux de tête, de la fatigue et une sensation générale de malaise dans la semaine suivant la deuxième dose d’un vaccin à ARN messager. Contre 11,3 % des femmes non enceintes vaccinées. Une légère différence donc, pour ce qui est des effets secondaires « classiques » de la vaccination. En revanche, pour ce qui est des événements « graves », nécessitant une hospitalisation, les auteurs n’ont remarqué aucune divergence.

Pour les Drs Sascha Ellington et Christine Olson des Centers for Disease Control aux États-Unis, « ces résultats s’ajoutent au nombre croissant de preuves que les vaccins à ARNm sont sans danger pendant la grossesse. Pourtant, la vaccination contre le Covid-19 chez les femmes enceintes continue d’être inférieure à celle des femmes non enceintes en âge de procréer. » Ce qui pose problème lorsque l’on sait que les femmes enceintes ayant contracté la maladie ont plus de risques que la population générale de développer une forme grave, d’être admises en réanimation et de nécessiter une assistance respiratoire. L’intérêt de l’immunisation n’est donc pas à négliger.