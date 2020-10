Covid-19 : le risque de décès double en cas de maladie cardiovasculaire

Il n’a pas fallu longtemps aux équipes soignantes du monde entier pour identifier les facteurs de risque de développer une forme sévère de la Covid-19. On sait désormais que le risque de décès double en cas de maladie cardiovasculaire préexistante.

Pour les patients atteints d’une maladie coronarienne, le risque de mortalité après infection au Sars-CoV-2 augmente de 1,9 fois par rapport aux personnes sans antécédent. En cas de maladie cardiovasculaire, il fait plus que doubler (2,03). Il atteint 1,73 pour les personnes atteintes d’hypertension ; 1,76 pour les personnes atteintes de maladie cérébrovasculaire et 1,59 pour les malades du diabète.

Publiés en août dans le Journal of Clinical Medicine, ces chiffres sont le résultat d’une méta-analyse conduite par des chercheurs européens, portant sur 26 études et incluant près de 8 500 patients. Ils confirment ce que les soignants confrontés aux malades de la Covid-19 ont mis en évidence dès le début de la crise sanitaire : un sur-risque de développer des formes sévères en présence de facteurs de risque cardiovasculaires (hypertension artérielle, obésité, diabète) et de maladies cardio et cérébrovasculaires pré-existants. Formes sévères, et décès.

Appel à projets

Reprenant ces données dans une lettre intitulée « A votre bon cœur », le président de la Société française de Cardiologie, le Pr Ariel Cohen, estime que « le constat est donc établi : une meilleure prise en compte des facteurs de risque cardiovasculaire et des maladies cardiovasculaires et donc de leur traitement et de leur prévention est indispensable et à notre portée ».

Pour ce faire, « le diagnostic doit être plus précoce, ce qui permet alors de proposer à nos patients l’attitude thérapeutique la mieux adaptée à leur état clinique. Nous pouvons alors espérer réduire le risque de complications liées directement ou indirectement » à la Covid-19. Dans cette lettre, le Pr Cohen annonce qu’un appel à projets va prochainement être lancé pour soutenir les travaux portant sur les atteintes cardiaques de la Covid-19.