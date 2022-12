Covid-19 : les sportifs gênés 3 mois après l’infection

A quel point la Covid-19 impacte-t-elle notre potentiel physique ? Selon des chercheurs, les sportifs n’auraient pas retrouvé leur niveau dans les trois mois suivant la contamination.

Sans forcément se transformer en forme longue de la maladie, la Covid-19 peut générer plusieurs complications ou séquelles impactant les capacités cardiovasculaires et respiratoires. Sans compter les troubles de l’équilibre ou encore les fragilités psychologiques (anxiété, dépression). On comprend aisément que les sportifs s’y remettent tout doucement, et peinent parfois à retrouver leur potentiel. Mais à quel point ?

Pour le savoir, des chercheurs de l’Université de Radboud (Nimègue, Pays-Bas) ont recruté 601 volontaires ayant contracté la Covid-19 et 3 479 autres épargnés par cette maladie. Pour être inclus dans l’étude, tous devaient être majeurs et avoir pratiqué au moins une activité physique en 2019, l’année précédent la pandémie. Enfin, les participants devaient certes pratiquer un sport régulièrement mais dans une optique loisirs plus que professionnelle.

Une nette baisse de niveau

Résultat, dans le groupe « Covid-19 », le niveau médian avant l’infection était de 3 528 METS-min/semaine*. Soit l’équivalent hebdomadaire d’1h de course à pied, 3h30 de marche, 4h de ménage, 1h de danse (ou d’exercice aérobic) et 1h de sport d’équipe. Un mois après la contamination par la Covid-19, ce niveau était de 2 038 METS-min/semaine et de 1 256 METS-min/semaine dans les trois mois post-infection. Une pratique en nette baisse donc qui justifie la reprise progressive avant de retrouver son niveau post-infection.

A titre de comparaison, dans le groupe « non Covid-19 », ces indicateurs étaient de 3 168 METS-min/semaine avant la pandémie, et 2 722 METS-min/semaine après. Une diminution certes (qui laisse penser que le contexte sanitaire a freiné l’activité physique pour nombres d’entre nous), mais une diminution moins importante comparé au groupe « Covid-19 ».

*unité de mesure statistique de l’intensité physique