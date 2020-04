Covid-19 : l’espoir de la colchicine

Parmi les nombreux essais cliniques menés dans le monde dans le but de trouver un traitement contre le Covid-19, un travail est particulièrement porteur d’espoir. L’administration quotidienne d’un comprimé de colchicine, indiqué contre la goutte et la péricardite notamment, pourrait réduire le risque de tempête cytokinique et donc de décès.

Le Dr Jean-Claude Tardif, directeur du centre de recherche de l’Institut Cardiologique de Montréal, y croit très fort. La colchicine pourrait empêcher le déclenchement d’un choc cytokinique apparaissant chez de nombreux malades du Covid-19. Cette manifestation immunitaire excessive entraînant une réaction inflammatoire extrêmement forte est associée aux complications pulmonaires et au risque de décès.

Pourquoi la colchicine ?

« Nous émettons l’hypothèse que le ciblage de la réponse inflammatoire peut réduire les complications liées au Covid-19 chez les adultes à risque ou présentant des signes de tempête inflammatoire », explique le Dr Tardif. Or « la colchine inhibe certaines fonctions de l’inflammasome, élément du système immunitaire jouant un rôle dans le déclenchement du choc cytokinique et de la cascade inflammatoire associée ». Par ailleurs, peu onéreuse et disponible partout, elle a fait la preuve de sa sécurité d’emploi.

En quoi consiste l’essai ?

Randomisée, en double aveugle, contrôlée contre placebo, l’étude Colcorona devrait concerner 6 000 sujets d’ici à la fin de sa mise en œuvre. Chacun doit avoir plus de 40 ans, présenter au moins un facteur de risque et avoir été diagnostiqué positif au Covid-19. L’intégralité de cette étude est menée à distance, par l’envoi du médicament au domicile du participant (au Canada, à New York, dans le New Jersey et en Espagne à ce stade) et un suivi par téléconsultation ou téléphone. Les résultats sont attendus pour le début du mois de juin.