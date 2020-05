Covid-19 : un site pour tout savoir sur la grossesse

Dans le contexte de pandémie de Covid-19, de nombreuses inquiétudes taraudent les futurs parents. Le Conseil national de l’Ordre des Sages-femmes met en ligne un site pour répondre à toutes leurs questions.

Devant l’inquiétude que génère l’épidémie de Covid-19, un site internet propose de répondre aux interrogations des femmes enceintes et des futures parents. Cette plateforme sera « actualisée en fonction des recommandations et de l’évolution de l’épidémie pour apporter toutes les informations utiles à leur suivi de grossesse et après la naissance », précise l’Ordre des Sages-femmes. De plus, il sera prochainement enrichi pour répondre aux questions sur le suivi gynécologique et l’IVG.

Pendant et après la grossesse

Sur ce nouveau site, vous vous pourrez par exemple apprendre que « lors de l’échographie, il vous sera demandé de vous présenter seule ». Par ailleurs, lors de cette consultation, « des règles d’hygiène strictes seront à observer (comme un lavage des mains à l’arrivée et au départ de la consultation) et votre référent de grossesse s’assurera en amont (par téléphone) de l’absence de signes de COVID+ ».

Vous vous demandez si vous pourrez allaiter votre bébé ? Le site vous indique que « l’allaitement maternel reste la meilleure alimentation pour votre enfant ». En effet, « toutes les études menées jusqu’à ce jour montrent que, chez les mères infectées au Covid-19, le génome viral n’a pas été retrouvé dans le lait maternel ».

Si malgré toutes ces réponses, vous avez encore des questions, vous pouvez bien sûr consulter votre sage-femme ou votre médecin. Sachez également que le Collectif interassociatif autour de la naissance (Ciane) a mis en place une organisation d’écoute téléphonique bénévole et gratuite au service des femmes et des couples qui s’inquiètent des conditions de suivi de grossesse, d’accouchement et de retour à la maison dans ce contexte. Pour toutes les informations à ce sujet, cliquez ici.

A noter : Les sages-femmes peuvent aussi réaliser le suivi gynécologique, prescrire une contraception, réaliser des IVG médicamenteuses tout en exerçant dans le champ de la Procréation médicalement assistée (PMA).