Covid-19 : un vaccin nasal pour empêcher la contamination ?

Un vaccin nasal issu de la recherche française pourrait enfin endiguer la pandémie. C’est ce qu’espèrent les chercheurs à l’origine de ce nouveau produit. Présentation.

Malgré les nombreux vaccins anti-Covid déjà autorisés, la recherche se poursuit dans ce domaine. Notamment afin d’élaborer une immunisation qui empêcherait la transmission du virus. C’est le projet de l’équipe de recherche BioMAP de l’UMR INRAE – Université de Tours – Infectiologie et Santé Publique avec un vaccin protéique sans adjuvant d’administration nasale.

« Les tests pré-cliniques menés en laboratoire avaient démontré l’efficacité du vaccin candidat après deux immunisations par voie nasale espacées de trois semaines, tant en termes de réponse immunitaire que de neutralisation précoce du virus original, diminuant considérablement le risque de contamination par un individu vacciné », indiquent les chercheurs.

Revenir à une vie prépandémique ?

« Ce vaccin peut conduire à une protection vaccinale en agissant dès la porte d’entrée du virus que sont les voies respiratoires pour permettre d’arrêter très précocement la multiplication du virus, d’éviter la propagation, l’infection et la contagiosité et donc de stopper la pandémie », précise Isabelle Dimier-Poisson, directrice de recherche, responsable de l’équipe BioMAP INRAE-Université de Tours, et co-fondatrice de la start-up LoValTech. Laquelle estime même que ce type de vaccin pourrait ainsi « constituer une voie capable de revenir à une vie prépandémique ».

De nouveaux essais pré-cliniques sur rongeurs conduits fin 2021 confortent l’efficacité de ce candidat vaccin français constitué de la protéine Spike et de protéines virales non soumises à mutation. Ce qui ferait de lui le premier à induire une réponse immunitaire quel que soit le variant.

Une start-up française LoValTech, vient d’être créée pour piloter les phases de développement de la formulation vaccinale jusqu’aux essais chez l’Homme. Une autorisation de mise sur le marché du vaccin pourrait ainsi être envisagée fin 2023, début 2024.

A noter : Non invasif et nécessitant une logistique simplifiée, ce système de vaccination permettra d’étendre la vaccination en tant que rappel vaccinal de façon plus confortable et aux pays dont les populations ne sont pas vaccinées en primo-intention.