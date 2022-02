Crise d’épilepsie : peut-on vraiment avaler sa langue ?

Le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, marque également la journée internationale de l’épilepsie. Une maladie encore trop méconnue et frappée de nombreuses idées reçues. Parmi elles, le risque d’avaler sa langue durant une crise de convulsion.

Non « on ne peut pas avaler sa langue » assure le Dr Norbert Khayat, neurologue et vice-président d’Epilepsie-France. « Anatomiquement c’est impossible car elle est retenue par un frein. » S’étouffer avec alors ? Non plus. « La plupart des crises convulsives dure moins de 5 minutes ». Ce qui ne peut entraîner un étouffement par la langue. C’est pourquoi il est déconseillé de mettre la main (ou autre chose) dans la bouche d’un patient épileptique en pleine convulsion.

Autre raison : le risque induit. « En mettant ses doigts dans la bouche de la victime, vous risquez de la faire vomir. Dans ce cas, le vomi peut être inhalé, atteindre les poumons et provoquer un arrêt respiratoire et cardiaque », explique-t-il. Un risque bien plus grand que celui de se mordre la langue… Ce qui peut arriver durant une crise convulsive.

Comment réagir en cas de crise ?

Tout d’abord, il est important de rappeler que tous les patients épileptiques ne font pas des crises convulsives. Ils sont en effet 40% à faire des crises d’un autre type, qualifié de focales. Elles se manifestent par des absences, des fourmillements dans les membres ou des hallucinations notamment.

Néanmoins lorsqu’une crise convulsive survient, il s’agit de savoir réagir. Il faut :

Mettre à l’abri, si la personne est en danger, sur le point de tomber d’un point haut, ou de se cogner à un mur par exemple ;

Noter l’heure de la crise ;

Une fois la crise passée, placer la personne en Position latérale de sécurité (PLS) ;

Si la crise dure plus de 5 minutes, appeler le 15 ;

Une fois la crise passée, réconforter la victime.

A noter : la journée internationale de l’épilepsie est l’occasion d’en apprendre davantage sur cette maladie qui concerne 650 000 personnes en France, soit 1% de la population. Consultez le site de l’Association Epilepsie France pour vous informer.