Crise sanitaire : la force des associations de patients

A l’occasion de la treizième édition de son Forum Patients qui s’est tenue hier en format digital, le laboratoire Pfizer a récompensé cinq associations de patients. En cette année de pandémie, une nouvelle catégorie a été créée pour mettre en avant les capacités d’adaptation et d’engagement ininterrompu du milieu associatif.

Au total, 41 projets ont été soumis à un jury indépendant et pluridisciplinaire. Chaque association lauréate s’est vue remettre une dotation financière de 5 000 euros. Les Prix Pfizer des Associations de Patients ont été remis en 2020 à :

– Life is rose pour la catégorie « Accompagnement des patients » ;

– L’Association Petit Ange pour la catégorie « Sensibilisation à la cause » ;

– Genespoir pour la catégorie « Implication dans la recherche » :

– Et enfin Renaloo et AFA Crohn RCH France pour la catégorie spéciale « Covid-19 » :

Life is rose vise à lutter contre la précarité générée par cette maladie. De son côté, Petit Ange informe et aide les familles touchées par la perte d’un enfant ou le handicap à la suite d’une méningite. Genespoir a pour but d’informer sur l’albinisme et de soutenir la recherche sur cette Maladie génétique rare. Quant à Renaloo, il s’agit de la première communauté web francophone de patients dédiée à l’insuffisance rénale, la greffe et la dialyse. Enfin Afa Crohn RCH France accompagne les patients atteints de la maladie de Crohn ou de rectocolite hémorragique.