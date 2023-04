De 2 à 5 ans, les enfants passent toujours trop de temps devant les écrans

Les auteurs du dernier Bulletin hebdomadaire épidémiologique de Santé publique France ont collecté des données sur les temps d’écran de milliers d’enfants aux âges de 2 ans, 3 ans et demi et 5 ans et demi. Sans surprise malheureusement, le temps d’exposition aux écrans augmente à mesure que les enfants grandissent.

L’injonction à ne pas exposer les enfants aux écrans avant l’âge de trois ans a fait long feu. Un récent travail mené dans le cadre de l’étude Elfe (Étude Longitudinale Française depuis l’Enfance) a ainsi montré que près de neuf parents sur dix ne parvenaient pas à respecter cette recommandation et exposaient régulièrement leurs tout-petits à la télévision, à la tablette ou au smartphone.

Mais pendant combien de temps ? C’est précisément l’objet de cette nouvelle étude publiée dans le Bulletin hebdomadaire épidémiologique de Santé publique France. Plus de 18 000 enfants nés en 2011 et inclus dans cette cohorte ont été suivis dans le temps, par enquête téléphonique, aux âges de 2 ans, 3 ans et demi et 5 ans et demi.

56 minutes à 2 ans, 1h34 à 5 ans et demi

Résultat : à 2 ans, les enfants passaient en moyenne 56 minutes devant des écrans, puis 1h20 à trois ans et demi et 1h34 à 5 ans et demi. Soit bien plus que les recommandations en vigueur. Mais ces résultats reflètent une moyenne : « des temps d’écran bien plus élevés sont en particulier observés chez les enfants comptant plusieurs grands-parents immigrés, une mère née en Afrique ou ayant un faible niveau d’études », écrivent les auteurs.

Ils constatent également des disparités géographiques : à 5 ans et demi, les enfants de la région Auvergne-Rhône-Alpes passaient 73 minutes devant un écran (la durée la plus faible), contre 103 minutes pour les enfants des Hauts-de-France (la durée la plus élevée).

Nouvelles enquêtes

Cette étude présente cependant des limites, reconnaissent eux-mêmes les auteurs : menée entre 2013 et 2017, elle ne tient pas compte des périodes de confinement, où, pour les petits comme pour les grands, l’exposition aux écrans a cru de manière exponentielle. « De nouvelles enquêtes nationales sont nécessaires pour quantifier les évolutions récentes », concluent les auteurs.

Qui, sans attendre, souhaitent que les résultats de leur étude soient mis à profit pour mieux cibler « les mesures de prévention d’un usage excessif des écrans chez le jeune enfant », compte tenu « des différences importantes de temps d’écran selon la région de résidence, le statut social et l’histoire migratoire » des familles mesurées dans leur étude.

A noter : Si aucune différence entre garçons et filles n’était observée à 2 ans, les garçons utilisaient en moyenne les écrans 10 minutes de plus que les filles à 5 ans et demi.